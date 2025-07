Al volante del nuevo Hyundai Santa Fe, la revolución está en marcha

Efectivamente. La revolución está en marcha. Hyundai acaba de presentar en sociedad una nueva generación del modelo Santa Fe, y decimos nueva porque es muy, muy nueva. Poco se parece con anteriores modelos, ni tan siquiera con la estética SUV de la marca coreana.

Desde la marca apuntan a un modelo rompedor que abraza la tradición de los coreanos por los coches de corte campero ‘Chabak’ como les llaman allí. Vamos, de campo y playa. Este año se empieza a vender en Estados Unidos y Corea, para llegar a Europa en la primera mitad de 2024.

Pensamos que será un éxito, no tanto por número de ventas como por aceptación de los diferentes mercados. Vamos, ya os digo que si se mete en la lista del The Car Of The Year The Car Of The Yeardel próximo año servidor lo va a tener muy en cuenta.

Hemos ido hasta Corea para probarlo y, ya os digo, que se trata de una excelente propuesta para los que aman conducir ‘arriba’, con la sensación todoterreno, funcionalidad familiar (versión de 5 o 7 asientos),con una comodidad de primer nivel en carretera y autopista, y con un gran despliegue tecnológico. Aunque no, todavía no plancha.

Probamos las versiones para el mercado coreano, que en Europa vendrán mejoradas y con mayores prestaciones mecánicas. La electrificación está presente en esta nueva entrega del Santa Fe (los responsables de márketing del Vaticano podrían echarle un ojo), aunque de momento no se tienen noticias de versión 100% eléctrica. Tampoco habrá diésel. Para el mercado español se anuncia una gama de dos propuestas. Una híbrida convencional con 215 CV de potencia y otra híbrida enchufable con 256 CV.

En nuestra toma de contacto que nos llevó a cubrir casi 500 kilómetros por las carreteras de van de Seúl hasta la costa de Byonsan Beach, atravesando Jeongan y Gochang, pudimos comprobar las prestaciones del nuevo Hyundai Santa Fe en todos los terrenos. Autopista, carretera y ciudad (no pudimos probar sus prestaciones en pista forestal).

Ya os digo que este coche ha dado un paso al frente en muchos aspectos de comodidad y confort. También lo hace en estética ya que durante el trayecto las miradas de curiosidad de los peatones y ocupantes de otros vehículos fueron la tónica.

El nuevo Santa Fe es un SUV grande, muy grande, con muchas líneas rectas en su diseño dejando atrás los diseños más redondeados de otras generaciones. Pese a ello, dispone de una muy buena aerodinámica con un coeficiente CX de penetración del aire de 0,29.

Mide cuatro centímetros más que el actual, llegando a los 4,80 metros de largo, aunque parece mucho más. El ancho es el mismo (1,90 metros) y de altura crece 1,5 centímetros hasta los 1,72 metros. La distancia entre ejes de 2,81 metros permite un gran espacio interior.

El Hyundai Santa Fe atrapa miradas. El frontal es imponente, con una parrilla dividida en dos partes. La de la parte superior está atravesada por una línea lumínica que conecta los dos faros, en forma de H (claro, es por Hyundai). Debajo hay dos parrillas más que confluyen en dos entradas de aire verticales en los extremos del paragolpes.

El lateral mantiene esa apuesta por las formas rectas, con pasos de rueda marcadamente rectangulares y mucha superficie acristalada. No hay presencia de blisters ni pliegues en las puertas. La trasera es totalmente vertical. Como si le hubiesen practicado un corte de arriba a abajo. Los grupos ópticos traseros se sitúan debajo del portón y también tienen forma de H.

Cuando nos adentramos en el nuevo Santa Fe detectamos tres cosas importantes. La primera es la facilidad de acceso a las plazas delanteras y a la segunda fila de asientos (no así a la tercere en el caso del siete plazas que supone una entrada más engorrosa). La segunda es la excelente calidad percibida en los materiales. Y la tercera es el abanico tecnológico de que dispone.

Formas rectas también por dentro, con una gran apuesta por la pantalla frontal horizontal que va desde la posición del conductor hasta el centro de la consola. Es una pantalla flotante (algo que ya empieza a ser habitual). El cambio abandona la consola central y pasa a debajo del mando del limpia (tras el volante), algo que no me acaba de gustar (opinón personal) y que ya es tónica en los nuevos modelos de la marca como el Kona, Tucson y la familia Ioniq.

En la consola encontramos un doble cargador de smartphone inalámbrico y los mandos de climatizador y modos de conducción. Son botones físicos, lo que se agradece ante tanta moda de pasarlo todo por la pantalla.

Ofrece varios huecos bajo esa gran consola y en el apoyabrazos delantero dispone de una gran caja inferior que se abre hacia delante o hacia atrás, pudiéndose manipular tanto desde las plazas delanteras como desde la fila posterior y que comunica a través de un cajón con los asientos traseros.

También dispone de dos elementos tecnológicos importantes como son el head-up display en color y el retrovisor interior con cámara (muy útil para aparcar y cuando llevamos pasajeros en las plazas traseras que limitan la visibilidad).

Los asientos son muy cómodos y en la versión probada de siete plazas comprobamos que, pese a estar muy bien solucionada la apertura y plegado de los asientos de la tercera fila, su acceso para adultos es algo complicado. Una vez sentados, eso sí, no están nada mal. Hay bastante espacio.

El maletero dispone de una capacidad de 725 litros con la modalidad de 5 asientos (con las dos filas plegadas llega a los 3.000 litros. Es amplio y de formas rectangulares. Mi único ‘pero’ llega con la cortinilla cubreequipajes. Solo se puede situar entre la segunda y la tercera fila, quedando incluso un pequeño hueco entre respaldo y cortinilla que permite ver el interior del maletero. Con la configuración de tres filas, incluso quedando espacio para transportar tres maletas de cabina, no se puede cubrir ese espacio por lo que queda a la vista. La cortinilla está situada bajo el piso del maletero. Ese misma caracaterística la ‘sufre’ el nuevo Kia EV9.

El nuevo Hyundai Santa Fe llegará al mercado español, como hemos comentado, con dos versiones de mismo motor. Se trata de un propulsor de gasolina de 1.6 litros turboalimentado que se mostrará con propuesta híbrida tradicional o bien híbrida enchufable.

En la primera dispondrá de 215 CV de potencia, mientras que en la enchufable tendrá 252 CV (las unidades probadas en Corea nos indicaron que eran menores con 180 CV en el convencional y 160 CV en el enchufable). Estará disponible con tracción delantera o total para el híbrido y solo 4x4 para el híbrido enchufable.

La caja de cambios es automática de seis velocidades, ofreciendo una respuesta muy suave primando el bajo consumo. Dispone de modo de conducción ‘Sport’, lo que le permite incrementar el empuje, pero estando lejos de un dinamismo deportivo. Los consumos están ajustados y en nuestra prueba del híbrido con tres ocupantes, maletas y con una velocidad máxima de 110 km/h rondaban los seis litros.

El Santa Fe mejora en supensión y en dirección, mostrando un buen rendimiento en la frenada. Dispone de control de descenso y ofrece diferentes modos de conducción todoterreno (arena, barro y nieve), incidiendo en el control de tracción,motor y respuesta mecánica.

Todavía no hay precios fijados para su llegada a España. Solo podemos decir que en Corea se vende desde 40.000 wones (unos 33.000 euros), aunque con especificaciones y mecánicas para ese mercado. La versión híbrida enchufable rondará los 51.000 wones (unos 42.000 euros). Para Europa esos precios serán más altos y si contamos que el actual Santa Fe híbrido cuesta 51.000 euros, el nuevo puede costar unos cuatro o cinco mil euros más.