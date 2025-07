BYD Seal: un anti Tesla que puedes comprar desde 36.900 euros

Por primera vez en la historia del premio Car of The Year, un coche chino se cuela entrelos siete finalistas que pueden ganar este prestigioso galardón. Es el BYD Seal, el mejor exponente de la tecnología eléctrica de este fabricante, tanto en el apartado motriz como el de las baterías, la seguridad y la conectividad. Poseer el control de toda la estructura de producción, permite a Build Your Dreams (BYD) estrenar el concepto Cell to Body que fija a la batería como parte de la estructura del vehículo. Un eléctrico que competirá cara a cara contra el exitoso Tesla Model 3 y estos son sus argumentos.

El ritmo frenético de esta marca nos deja una gama bastante completa en España, con el BYD Dolphin, el BYD ATTO3, el BYD SealBYD ATTO3, del que hablamos y los pioneros en Europa BYD Han y BYD Tang. Es decir, un compacto del segmento C, un SUV-C, una berlina deportiva, otra berlina de representación y un SUV de 7 plazas, todos ellos 100% eléctricos y 100% chinos, sin reparos.

Han dejado para el final al órdago que pretende mostrar las capacidades de sus diseñadores e ingenieros. Un equipo que tiene mucho de europeo, como el Director de diseño Wolfgang Egger, creador de los Seat Ibiza, Córdoba y Altea de finales de los 90 o del Alfa Romeo Nuvola Concept y del 8C Competizione, entre otros. Para su interior también cuenta con diseñadores del viejo continente, como Michele Paganetti a la cabeza o el reconocido Hans Kirk como encargado de desarrollar el mejor chasis que la firma ha traído hasta la fecha.

El BYD Seal imprime un carácter refinado y elegante a primera vista, trabajado bajo las órdenes del lenguaje de diseño “Ocean Aesthetics”. Inspirado en el mar, sus formas son armoniosas a la par que aerodinámicas, por lo que consigue un coeficiente de 0,21 Cx. El frontal es ciertamente agresivo, con una X muy marcada y formas esculpidas que siguen recorriendo su perfil hasta la zaga de estilo coupé.

Mide 4,80 metros de largo por 1,87 m de ancho y 1,46 m de alto, con una distancia entre ejes de 2,92 metros. Es, por tanto, un vehículo espacioso y de cotas considerables, por lo que pronto imaginas un eléctrico complicado de mover en un tramo de curvas. De ahí la sorpresa al conducir su variante Excellence AWD, de tracción total y 530 CV de potencia (160 kW en el eje delantero y 230 kW atrás).

Es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,8 segundos, una marca que lleva reflejada en el portón de su maletero. Un espacio de carga de 400 litros de capacidad que se suma a los 53 litros del maletero delantero.

Todo en este BYD Seal nos hace pensar en viajes largos y confortables, un trabajo para el que está más que dispuesto para el notable. La arquitectura basada en su e-Platform 3.0 lo convierte en el modelo más rígido de la firma, que se suma a un centro de gravedad bajo y la suspensión independiente en el eje delantero y multibrazo de cinco brazos en el trasero. La respuesta es firme y estable, pero no llega a ser tan directa como la de un deportivo al uso, por lo que ofrece un plus de confort de marcha para todos los pasajeros.

Además, el modelo de tracción total incorpora el sistema de distribución de par iTAC, que reduce el número de dispositivos implicados en esta gestión para que las reacciones, en función de la situación de adherencia, sean más rápidas. Algo que solo pueden hacer aquellos que tienen el control de toda la producción, desde las baterías hasta los chips, pasando por el tren motriz.

El modelo de acceso no será este Excellence-AWD, sino la versión Design con tracción trasera y la misma batería de 82,5 kWh de capacidad. Son 313 CV de potencia, así que acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y alcanza una autonomía combinada de 570 kilómetros. La firma asegura que podría llegar a los 690 km de rango por ciudad. El modelo más potente se conforma con 520 kilómetros en ciclo mixto y hasta 600 en urbano, que tampoco está nada mal.

Ambos BYD SEAL disponen de un sistema de carga que admite corriente continua de 150 kW, con el que la batería pasa del 30% al 80% en 26 minutos. El tope en tomas trifásicas es de 11 kW y serían menos de 8 horas para una carga completa.

Los BYD Seal están sujetos alPlan MOVES III, de modo que pueden reducirse hasta 7.000 euros del precio final si el cliente cuenta con el achatarramiento de un vehículo previamente. Eso nos deja un escenario de 36.900 euros para el modelo BYD Seal Design (46.990 euros sin descuentos y ayudas) y de 40.780 euros para el BYD Seal Excellence AWD (48.990 euros sin descuentos y ayudas). No es, por tanto, un modelo de gran volumen como elBYD Dolphino elATTO3, pero sí es competitivo por su equipamiento y la calidad percibida en su interior.

A la gran pantalla central y rotativa de 15,6 pulgadas se suma una de instrumentación de 10,25 pulgadas, que recuerda a una tablet tanto por su forma como por sus gráficos. El sistema de infoentretenimiento es intuitivo, se nota que está basado en las gráficas y los comandos que necesitamos en nuestro smartphone. Han dejado ciertos botones convencionales a mano, pero demanda demasiada navegación para detalles como la frenada regenerativa o la gestión de las ADAS.

Unas ayudas a la conducción y sistemas de seguridad que completa una lista interminable, por lo que nos quedamos con las funciones de serie como el aviso de colisión frontal, frenado automático de emergencia, aviso de colisión trasera, alerta de tráfico trasero cruzado y frenado automático ante tráfico trasero cruzado, asistente de mantenimiento de carril, asistente de cambio de carril y mantenimiento de carril preventivo.