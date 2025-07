¿Lo sabías? Este es el motivo por el cual no puedes utilizar tu móvil en una gasolinera

Al igual que está completamente prohibido utilizarlo mientras estás conduciendo, el móvil también debe permanecer en tu bolsillo mientras estés en una gasolinera. Se trata de una conducta que puede llegar a resultar peligrosa, y más abajo te contaremos por qué debes evitarla, además de por la multamulta.

Aunque probablemente ya lo sabías gracias a la insistencia de la DGT y de la Guardia Civil Guardia Civildurante los últimos años, hablar por el móvil mientras conduces está prohibido. Sin embargo, sujetar con la mano un dispositivo de telefonía móvil mientras se conduce también supone una multa, multaen concreto de 200 euros y 6 puntos del carné, ya que la nueva reglamentación lo considera una infracción “grave”.

Pero esto no queda ahí, y es que tampoco se puede usar el móvil u otros dispositivos aunque no los tengas en la mano, ya que está sancionado con 200 euros de multa y la retirada de 3 puntos del carné de conducir. En resumen, cuando conduces no debes tener ninguna distracción cerca.

La respuesta, como te decíamos antes, es un rotundo no. La razón principal es la seguridad, y es que, aunque pueda parecer en cierto sentido un mito, las baterías de los teléfonos móviles pueden producir pequeñas chispas (casi imperceptibles por el ojo humano) que podrían encender los vapores de gasolina presentes en una gasolinera.

No se trata de una recomendación de los propios establecimientos sino que en el artículo 115 del Reglamento General de CirculaciónReglamento General de Circulación hay un apartado que trata la radiación electromagnética de estos dispositivos. No obstante, seguramente te preguntes si puedes utilizarlo al pagar.

Lo cierto es que, aunque resulte una contradicción, si que está permitido usarlo para pagar, ya que los momentos en los que hay más peligro es cuando se reciben llamadas. Si mientras repostas no haces uso de él hasta que vayas a realizar el pago, no debería haber ningún problema.

Si, a pesar de las recomendaciones de seguridad de las gasolineras eres de los que no respeta la normativa, debes saber que las multas que pueden ponerte los Agentes de Tráfico o la Policía por utilizar el móvil mientras estás repostando oscilan entre los 100 y los 200 euros. Lo mejor que puedes hacer es, sin duda dejar el móvil a un lado hasta que vayas a pagar. Te ahorrarás posibles disgustos.