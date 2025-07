¿Te has equivocado al repostar? Esto es lo que tienes que hacer para no averiar tu coche

A la hora de repostar muchas veces llevamos más prisas de las que nos gustaría o estamos pendientes de lo que hay alrededor, de los pasajeros que llevamos en el coche, o incluso del móvil (algo completamente desaconsejable en una gasolineragasolinera). El caso es que los despistes se producen también cuando echamos gasolina y pueden llevar a equivocaciones, por lo que a continuación te contaremos qué debes hacer si te has equivocado con el combustible de tu coche.

Seguro que más de una vez te has preguntado acerca de la diferencia entre la gasolina 95 y la 98 y en qué puede notarlo tu vehículo. Lo cierto es que la diferencia más importante -además del precio- es el octanaje. El octanaje o índice de octano es la resistencia a la detonación del carburante cuando se comprime dentro del cilindro de un motor. Así, a mayor octanaje, mayor capacidad de compresión del motor, lo que se traduce en un mejor rendimiento.

No obstante, esto no significa que la gasolina 95 no vaya a dar un rendimiento decente para tu coche, sino que la 98 es recomendable para aquellos vehículos cuyas prestaciones son mayores, como los de alta gama. Normalmente es el propio fabricante quien recomienda qué tipo de gasolina debes usar en función del motor que tenga tu vehículo. Si eres de los que conduce un coche diésel, aquí te contamosaquí te contamos las diferencias entre el diésel Premium y el normal.

Si, a pesar de saber perfectamente qué combustible es el que lleva tu coche, te has equivocado alguna vez repostando, tu coche puede sufrir una averíaavería:

Si acabas de terminar de repostar y te has dado cuenta de que te has equivocado de combustible, lo mejor que puedes hacer es dejar tu vehículo quieto. Si no lo arrancas evitarás que el líquido llegue al motor y demás partes importantes del coche.

Una vez tu vehículo esté inmovilizado lo más aconsejable es que llames a la asistencia en carreteraasistencia en carretera para que puedan llevar tu vehículo al taller, donde bombearán el combustible hasta vaciar tu depósito y se asegurarán de que no haya daños más graves en el vehículo.