Este SUV híbrido enchufable chino ofrece hasta 136 kilómetros de autonomía eléctrica

La marca china Great Walll Motors (GWM) quiere desembarcar en Europa el próximo año por todo lo alto, para lo cual ha decidido que sus marcas Wey y Ora no vayan por libre, sino que se conviertan en líneas de producto dentro de la marca matriz GWM.

De este modo, en 2024 la firma china comercializará en España los GWM Wey 03 y GWM Wey 05, además de los GWM Ora 03 y GWM Ora 07. Eso sí, no hay fecha exacta de su lanzamiento, pero esperan que sea en la primera mitad del año.

La punta de lanza de su conquista de Europa quizá sea el Wey 03, un SUV híbrido enchufable del segmento C que pretende ser el líder en autonomía 100% eléctrica, con nada menos que 136 kilómetros con una sola carga. Aunque la firma china también destaca de este todocamino su tecnología, calidad y potencia, con un máximo de 435 CV.

Como decimos este modelo se ubica en el segmento C-SUV con 4,68 metros de longitud, 1,73 metros de altura, y 1,89 de altura. Una batalla de 2,75 metros le permite ofrecer un generoso interior, que también peleará por estar entre los más grandes de su categoría.

Además de por sus dimensiones, el GWM Wey 03 es un SUV aparente y llamativo por su diseño sobrio y elegante. Dos conceptos que se reflejan también un interior. El habitáculo transmite una gran sensación de calidad general, con materiales blandos y de aspecto premium, buenos ajustes, y acabados que la marca llama ‘artesanales’ aunque nosotros no iríamos tan lejos a pesar de ser más que destacables.

Pero si por algo destaca el interior es por su tecnología. Sobre el salpicadero se ubica una pantalla de 14,6 pulgadas y excelente resolución, en la parte inferior del túnel central asoma un segundo panel para la climatización, y el conductor tiene frente así un display horizontal a color de 9,2 pulgadas que hace las veces de intrumentación con gran información, y sobre la carretera se proyecta un no menos completo Head-Up Display.

Desde la pantalla principal se controlan todos los sistemas del vehículo: desde la iluminación ambiental con más de 256 colores; todos los gadgets de infoentretenimiento; los sistemas de ayuda a la conducción con un Nivel 2+ de autonomía; y un sinfín de elementos de seguridad que le han permitido conquistar las 5 estrellas Euro NCAP. Tantos, que llegan a resultar por momentos molestos, ya que tanto control de líneas, gestos faciales o velocidad, acaban por apabullar al conductor si no se anulan sus advertencias tanto sonoras como táctiles. Muchas veces menos es más, y la discreción no es precisamente una virtud de los orientales.

El GWM Wey 03 se ofrece con tecnología híbrida enchufable y dos niveles de prestaciones. El más putero combina un motor de cuatro cilindros turboalimentado de 2.0 litros con 204 CV, que con dos propulsores eléctricos más. El primero, integrado en la transmisión, entrega 163 CV y el segundo, situado en el eje trasero para disfrutar de tracción total, tiene 184 CV. En total el coche ofrece 435 CV (325 kW) y un par máximo de 685 Nm, con lo que pretende situarse también el lo más alto de su segmento. También se comercializará una versión de acceso de tracción delantera con 367 CV y 500 Nm de par máximo. Ambos se asocian un cambio automático de doble embrague de nueve relaciones.

Pero si por algo destaca el GWM Wey 03 más allá de su potencia es por su faceta eléctrica. Este PHEV pretende marcar una nueva referencia entre los híbridos enchufables, con una autonomía 100% eléctrica de 136 CV en su versión tope de gama y 124 kilómetros en la versión 4x2. Además, la batería de 34 kWh firmada por Svolt puede recargarse en tiempo récord gracias a una capacidad de hasta 50 kW en CC y 11 kW en CA.

En la teoría el GWM Wey 03 tiene una nota sobresaliente, pero en la práctica ralla el suficiente en algunos aspectos. La conducción fue la parte que más nos decepcionó del nuevo SUV chino. Han querido hacer un coche con un gran nivel de confort, cayendo en el error de filtrar demasiado todos los elementos de la conducción: la dirección está sumamente desmultiplicada y se siente demasiado ligera y poco transmisiva (incluso en el modo sport); la frenada es demasiado esponjosa y tiene un recorrido muy largo, lo que hace que se sienta que el coche no frena lo suficiente, aunque no sea cierto; pero lo más notable es quizá el apartado de las suspensiones con un tarado algo extraño, ya que es blando para que no se noten los baches en el habitáculo, lo que penaliza la estabilidad de la carrocería, pero a la vez tiene unos rebotes secos que penalizan el confort.

Donde no hay pero que valga es en la potencia, ya que el coche en su versión de 435 CV acelera a lo bestia. Lo malo es no se puede sacar el máximo rendimiento a estas prestaciones, ya que la falta de control y seguridad al volante por todo lo mencionado anteriormente, hace que sea complicado mantener ritmos altos en carretera.

El coche tiene varios modos de conducción y reglajes específicos para la dirección, pero con ninguna modificación conseguimos mejorar los tactos. Algo que puede cambiar cuando llegue la suspensión adaptativa que ha prometido la marca para el futuro.

Partiendo de la base de que no se sabe cuándo aterrizará la marca GWM en España es muy complicado saber cuándo se comercializará en España el Wey 03. La firma china pretende comenzar su andadura en nuestro país en la primera mitad de 2024, pero no descartan que la cosa se alargue hasta pasado junio. Así que toca esprara.

Tampoco hay nada concreto sobre el precio del GWM Wey 03, aunque nos avanzaron que la versión de acceso estará entre los 45.000 y los 50.000 euros, mientras que el tope de gama con tracción total y 136 km de autonomía superará los 60.000 euros. Lo que sí sabemos es que los clientes podrán estar tranquilos, puesto que el coche tendrá 5 años de garantía y las baterías 8 años ó 160.000 kilómetros.