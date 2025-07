Smart apuesta por la deportividad con el nuevo #3

Siguiendo la tendencia del mercado, smart smartacaba de presentar un segundo SUV eléctrico con carrocería coupé. Se trata del #3, un modelo con muchas similitudes con el #1#1 pero con un espíritu mucho más deportivo, que se refleja tanto en su aspecto como en su comportamiento.

El smart #3 amplía su longitud total hasta los 4,40 metros, lo que supone 13 centímetros más que su hermano ‘pequeño’. Además, con 1,84 metros de anchura y una batalla de 2,78 metros, ofrece una excelente habitabilidad interior, que se acentúa con un sorprendente espacio para las cabezas en las plazas traseras, pese a la marcada caída del techo en la parte posterior de la carrocería. Y todo ello con un generoso maletero de 370 litros en la parte posterior, más un cofre delantero de 15 litros, que se destina principalmente a guardar los cables de carga.

Este rasgo es el más característico del #3#3, y lo que junto a un depurado diseño, le permite ofrecer un coeficiente aerodinámico de tan sólo 0,27 Cx, que resulta primordial tanto para una buena eficiencia energética que permita elevar su autonomía eléctrica, como para elevar las prestaciones.

Y es que no hay que olvidar que la deportividad la razón de ser de este smart, que en su versión Brabus ofrece cifras de auténtico escándalo. Con 428 CV, tracción total y 543 Nm de par motor, es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en tan sólo 3,7 segundos.

El Brabus es la versión tope de gama del catálogo del smart #3, que también está disponible con los acabados Pro, Pro+ y Premium, además de la serie especial 25 Aniversario con una decoración específica bicolor y un equipamiento más completo. La primera es la única que se ofrece con una batería de 49 kWh, que arroja una autonomía máxima de 325 km, mientras que el resto ya montan una batería de 66 kWh para ofrecer 435, 455 y 455 kilómetros, respectivamente. Todas, a excepción de la versión Brabus tienen tracción trasera, y aceleran de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos. Eso sí, al tener un motor en cada eje y ser más pesado, el Brabus ve limitada su autonomía hasta los 415 kilómetros. En lo que sí coinciden todas las variantes sin excepción es en la velocidad punta autolimitada de 180 km/h.

Por lo que respecta a la velocidad de carga, con batería de 66 kWh se puede suministrar hasta 130 kW en corriente continua, lo que permitiría pasar del 10% al 80% en menos de 30 minutos, y hasta 22 kW en corriente alterna, para hacer lo propio en unas 3 horas. En la batería de 49kWh solo se puede hasta 130 kW en CC y hasta 7,4 kW en CA.

Los ingenieros de smart querían que el #3 no se solo se viese, sino que además se sintiese más deportivo que el #1#1 en todos los sentidos y desde el primer instante. Por eso han creado un puesto de conducción más bajo. Esto no solo es gracias a una menor altura de la carrocería, con 1.556 mm, sino también a un asiento que permite ir más cerca del asfalto.

La otra gran diferencia respecto al #1 es que monta una suspensión específica que eleva el dinamismo del coche, al elevar su estabilidad y mejorar la comunicación entre el vehículo y el conductor. Más allá de los aspectos técnicos, hay que decir que el #3 sí se siente más deportivo que su hermano. Ir más bajo y gozar de un mayor aplomo, hacen que se eleve la sensación de control y seguridad al volante, lo que permite explotar al máximo las excepcionales prestaciones del Brabus.

En la toma de contacto tuvimos la ocasión de probar tanto la versión Premium como la Brabus por los puertos de montaña de Mallorca, y tenemos que decir que los límites del coche estaban mucho más lejos que los del #1, sobre todo y como es evidente en la variante más radical de 428 CV.

Para aquellos que busquen un modelo en el que poder disfrutar más de la explosividad de un coche eléctrico, es más recomendable el #3 que el #1, por no mencionar el diseño deportivo de este último frente al ‘urbanita’. Con ello se busca atraer a la marca a un público todavía más joven, y con un estilo de vida más dinámico.

En lo que sí coincide por completo el smart #3 con el #1 es en la excepcional dotación de equipamiento que ofrece tanto de serie como opcionalmente. De hecho, ambos interiores son muy parecidos, a excepción de pequeños detalles como la triple salida de aire circular en la parte central del salpicadero del #3. Sobre éstos se instala la pantalla central full HD de 12,8 pulgadas como elemento principal, aunque el avatar del sistema operativo en este caso es un guepardo, en vez del simpático zorro del #1.

También comparten el cuadro de instrumentos con una longitudinal pantalla digital full HD de 9,2 pulgadas, el generoso y completo Head-Up Display, así como un sinfín de elementos de seguridad de serie como: control de velocidad adaptativo con función Stop & Go, asistente mantenimiento de carril, detección ángulo muerto, reconocimiento señales de tráfico, asistente para conducción en autopistas/autovías con asistente de cambio de carril y asistente de tráfico, sensores de aparcamiento, cámara 360 grados luces, asistente automático de aparcamiento (no disponible para Pro y Pro+), o luces adaptativas LED (no disponible para Pro y Pro+), entre otros.

Por el momento smart no ha facilitado los precios oficiales del smart #3 para España, pero en Alemania parten de unos 43.500 euros hasta los más de 50.000 de la versión Brabus.