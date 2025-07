No compres un híbrido sin leer antes esta prueba del Nissan Qashqai E-Power

El Nissan Qashqai e-Power no es coche eléctrico, ni un híbrido; pero es ambas cosas al mismo tiempo... Sus ruedas se mueven exclusivamente con la energía de un motor eléctrico, que se alimenta de una batería súper pequeña, que se carga constantemente a través de un motor de gasolina que hace las veces de generador.

La tecnología e-Powere-Power de Nissan Nissanconsta de un motor gasolina de 1.5 litros y 156 CV para recargar una batería de 1,5 kWh, que alimenta un propulsor eléctrico de 190 CV (140 kW), que es el que de forma exclusiva propulsa el vehículo en todo momento. Y por si os preguntáis qué etiqueta le corresponde a este invento, lo cierto es que se debe de conformar con la ECO, ya que pese a propulsarse de una forma 100% eléctrica, cuenta con las emisiones de un motor gasolina.

Pese a que el coche sólo se mueve a través del motor eléctrico, en la práctica es un coche híbrido. Como éstos, arranca en modo eléctrico si tiene energía en las baterías, y tras rodar unos metros o al chafar más de la cuenta el pedal del acelerador, se pone en marcha el motor de combustión. Con la diferencia de que en los híbridos convencionales lo hace tanto para alimentar la batería como para propulsar las ruedas, mientras que en el e-Power, sólo cumple con la primera función.

¿Y por qué se ha eliminado la segunda función? Porque Nissan asegura que de este modo se logra una mayor eficiencia. Al no estar tan sometido a las demandas de potencia, y poder trabajar a revoluciones más constantes en ritmos lentos, supuestamente se baja el consumo y las emisiones. Eso sí, cuando se acelera con fuerza, ya sea al realizar un adelantamiento o para ganar velocidad, el motor se revoluciona como en un híbrido, puesto que tiene que generar mucha energía para la batería, ya que al ser pequeña se agota muy rápido.

La diferencia entre un híbrido y un e-Power se basa principalmente en dos aspectos: que el motor de combustión trabaja de una forma más plana y constante para recargar las baterías; y que el coche se mueve sólo con electricidad, lo que tiene beneficios en la conducción diaria.

Además, un e-Power se siente más ‘eléctrico’ de lo que suele ser un híbrido convencional. No sólo porque funciona más en silencio, sin vibraciones y con suavidad sin la intervención del propulsor de gasolina, sino porque además cuenta con la explosividad de los motores eléctricos, que entregan el par de forma inmediata. Hay que destacar que en modo ‘Sport’ el SUV japonés era un auténtico tiro, sobre todo saliendo desde parado y en recuperaciones.

Si tienes el dinero suficiente como para comprar un eléctrico, dispones de un punto de recarga particular, no recorres largas distancias habitualmente, y no eres un ‘petrolhead’, lo mejor es un coche 100% eléctrico.

Pero si tienes el inconveniente de la distancia o la carga en tu día a día, además de no tener tantos ahorros, entre un híbrido o un e-Power, la lucha está bastante reñida ya que ambos tienen luces y sombras. Por conducción nos quedaríamos con el E-Power ya que como hemos dicho es más parecido a un eléctrico que un híbrido, disfrutando de más potencia, silencio y confort en líneas generales.

Pero en cambio es un poco extraña a veces la correlación entre el motor de combustión, la batería y la propulsión, ya que digamos que las revoluciones van por un lado y las reacciones del coche por otro. Algo parecido a un cambio CVT, pero quizá más exagerado. Además, cuando el motor de combustión está frio hace un ruido bastante evidente y algo penetrante, ya que trabaja a un ritmo constante. Suerte que rápidamente coge temperatura y desciende el ruido en poco tiempo. Además el Qashqai cuenta con una buena insonorización en el habitáculo.

Hablemos de nuestra experiencia con el Qashqai e-Power en la semana que lo tuvimos de prueba. El coche lo recogimos en Madrid y lo llevamos hasta Valencia. Tras este trayecto a velocidades legales, el ordenador de abordo marcaba 6,7 l/100 km de consumo, una cifra razonable para un coche de sus características y potencia. Hay que tener en cuenta que poco después cogimos un Juke híbrido, menos potente, más pequeño y ligero, y nos hizo prácticamente el mismo consumo, lo que habla de la buena eficiencia de la tecnología e-Power.

Pero donde realmente nos sorprendió fue en un uso mixto (ciudad, carretera secundaria y vías rápidas) al lograr una cifra de 5 l/100 km. De haber hecho más ciudad o haber realizado una conducción eficiente, estamos seguros que hubiésemos bajado fácilmente de los cinco litros, lo que nos parece un consumo sencillamente extraordinario para un SUVde ese tamaño. Es en este contexto donde realmente creemos que está por delante de un híbrido, sobre todo teniendo en cuenta que el Juke Hybrid apenas bajó de los 6,5 litros en un uso mixto, aún siendo un coche más pequeño, ligero y menos potente.

Personalmente me quedaría con el e-Power. Primero porque es más parecido a un eléctrico que un híbrido, ya que rueda más tiempo con el motor de combustión apagado que un HEV, lo que repercute en el confort de marcha y conducción, por no hablar de lo que supone en ahorro de combustible. Además, tiene las reacciones de un BEV en aceleraciones, con una potencia realmente sorprendente.

Si lo comparamos con un híbrido sin cambio CVT, lo cierto es que sale perdiendo, ya que el ruido del motor es algo molesto en ocasiones y poco natural, pero también es lo que hace que sea más eficiente y fiable. Y ya que hablamos de fiabilidad, supuestamente al trabajar a ritmos más constantes el motor se desgasta menos y por tanto tiene menos riesgo de avería.

En líneas generales creemos que la tecnología e-Power tiene sentido, siempre y cuando no se plantee como alternativa a un BEV pese a propulsarse sólo con energía eléctrica, y se busque un coche cómodo y eficiente.