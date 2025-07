Gasolina 95 o 98 ¿Cuál es la que deberías echarle a tu coche?

Con los precios del combustibleprecios del combustible en continuo cambio en los últimos meses, es posible que te hayas preguntado por qué hay distintos tipos de gasolina y de diésel y en qué se diferencian unos de otros, además de en sus precios. A continuación te contamos todo lo que debes saber:

La diferencia principal entre ambos combustibles tiene que ver, básicamente, con la cantidad de cetano. A mayor cantidad de cetano, menor es el tiempo que transcurre entre la inyección del diésel y el inicio de su combustión. En el caso del diésel normal o diésel e+, el nivel de cetano es de 51, mientras que en el diésel premium o diésel e+10, el nivel de cetano aumenta a 55.

Por lo tanto, un vehículo alimentado por diésel Premium (con un nivel de cetano más alto) tiene una mejor combustión, menos emisionesmenos emisiones de gases, un consumo menor y un mayor rendimiento del motor. En cambio, el diésel normal al tener menos cetano, hace que el motor sufra más cuando arranca en frío, pudiendo hacer que se reduzca su vida útil.

La diferencia más importante -además del precioprecio- entre la gasolina sin plomo 95 y la 98, es el octanaje. El octanaje o índice de octano es la resistencia a la detonación del carburante cuando se comprime dentro del cilindro de un motor. Así, a mayor octanaje, mayor capacidad de compresión del motor, lo que se traduce en un mejor rendimiento.

No obstante, esto no significa que la gasolina 95 no vaya a dar un rendimiento decente para tu coche, sino que la 98 es recomendable para aquellos vehículos cuyas prestaciones son mayores, como los de alta gama. Normalmente es el propio fabricante quien recomienda qué tipo de gasolina debes usar en función del motor que tenga tu vehículo.

Por si lo dudabas, mezclar estos dos combustibles no supone ningún problema para tu vehículo, siempre y cuando no lo hagas de forma reiterada, pero si tienes un coche con un motor diseñado para funcionar con gasolina 98 y le estás echando 95, puedes notar una reducción en las prestaciones y un aumento del consumo.

Con la constante subida del precio de los combustibles es habitual que intentes encontrar la manera de echar gasolina de la forma más barata posible. La mayoría de las gasolineras tienen unos precios desorbitados, y a muchos sólo les queda la opción de recurrir a las gasolineras low cost.

Sin embargo, hay formas de encontrar la gasolinera más barata más sencillas de lo que crees. Hablamos de hacerlo a través de aplicaciones de navegación como Google Maps o WazeGoogle Maps. Se trata de una opción que, por ejemplo en Google Maps, aparece reflejada en la pestaña “gasolineras”. Pulsando sobre ella aparecerá el precio actualizado de las gasolineras más cercanas.