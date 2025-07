Descubrimos los 7 finalistas del Car Of The Year 2024

Trono busca rey. A finales del próximo mes de febrero saldremos de dudas de qué modelo gana el prestigioso premio europeo de The Car Of The Year 2024. Será un camino intenso en el que tras la publicación de la lista de candidatos, los jurados europeos (entre los que se encuentra el director de motor de Prensa Ibérica, Xavier Pérez) han votado una lista de siete modelos que serán los que pugnarán por hacerse con la corona que en la última edición se llevó el Jeep Avenger.

A partir de ahora, los siete finalistas deberán desplegar sus mejores argumentos para que los 59 jurados de 22 países puedan disponer de los argumentos necesarios para su votación. Contrariamente a lo que sucede con muchos galardones, el premio The Car Of The Year permite conocer los argumentos de todos los jurados en referencia a cada uno de los finalistas, aportando así una transparencia total a la elección del mejor coche del año en Europa.

Este año dos berlinas tradicionales, cuatro SUV y un todoterreno serán los protagonistas de la gran final.

Los siete modelos finalistas de la edición 2024 son:

BMW SERIE 5BMW SERIE 5

BYD SEALBYD SEAL

KIA EV9KIA EV9

PEUGEOT 3008PEUGEOT 3008

RENAULT SCENICRENAULT SCENIC

TOYOTA C-HRTOYOTA C-HR

VOLVO EX30VOLVO EX30