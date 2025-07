Silence: Acciona Battery Station

Acciona sigue apostando por la movilidad sostenible con el despliegue de la red de intercambiadores de baterías para vehículos de la marca Silence. Antes de que acabe el año contará con 100 estaciones de recarga repartidas en las principales ciudades españolas con más de 1.000 puntos de intercambio.

Acciona cuenta en la actualidad con una red de intercambio de 70 estaciones urbanas en España que permiten la sustitución de las baterías de las motos de Silence de una manera rápida y sencilla. Barcelona, con nueve puntos de recarga, y MadridMadrid, con ocho, son las ciudades que cuentan en la actualidad con más estaciones en servicio, seguidas por Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Alicante y Vigo.

Para el próximo año la marca tiene intención de replicar lo que ha hecho en España en Francia e Italia. “La previsión es llegar para el año que viene a 300 estaciones de intercambio en los 3 países. Ahora mismo tenemos en España 70 y el objetivo es acabar el año con 100 Battery Station”, señala Pepe Martí, Business Unit Manager Battery Station.

El servicio de battery station de Acciona permite comprar la moto sin la necesidad de adquirir la batería eléctrica que la alimenta, reduciendo así el coste de adquisición del vehículo en cerca de un 40%. La fórmula permite disponer de una batería por suscripción mensual. Todos los vehículos Silence utilizan el mismo estándar de baterías extraíbles y transportables tipo trolley.

“Al no comprar la batería el usuario se puede despreocupar de la batería. Él paga una cuota por uso, cualquier problema de mantenimiento es cosa de Silence, incluida la obsolescencia tecnológica. No tiene que cambiar los hábitos de consumo como usuario de moto de combustión. No tiene que planificar sus desplazamientos, puede intercambiar la batería y su autonomía se convierte en ilimitada. No tiene la necesidad de disponer de un enchufe o un cargador en su casa o en la calle”, reconoce Martí.

El intercambio de baterías, como alternativa a la autorrecarga en el propio domicilio o en la oficina, es el sistema de alimentación más rápido; en menos de 30 segundos el usuario puede cambiar su batería por una completamente cargada, sin ningún tiempo de espera. Gracias a una app desarrollada por la marca, el usuario localiza la batería más próxima disponible y la cambia de manera instantánea.

La aceleración del despliegue de los battery station para los vehículos Silence obedece a la posición de liderazgo de la marca en España, por cuarto año consecutivo. Las motos de Silence tienen en la actualidad una cuota del 29,9% en mercado de escúteres eléctricos para particulares, según los últimos datos publicados por Anesdor (Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas).

TotMoto, una tienda emblemática de Barcelona en el límite del Eixample con el barrio de Gracia, es un ejemplo de la buena acogida que tiene el sistema de intercambio de baterías de Acciona y Silence. Sergi Castillo, responsable de la tienda, lleva en el negocio desde hace 10 años y ha vivido todo el boom de la moto eléctrica. Aprendió todo de Eduard, uno de los propietarios, quien todavía viene cada mañana y trabaja como un dependiente más.

La transformación es un hecho: “Hay marcas que se han destacado, como Silence, con el tema de la batería y el alquiler de la misma. El usuario ya no tiene que ir a casa y esperar seis horas para cargar la batería. Con el Battery Station, si te quedas sin batería, buscas una estación de intercambio como la nuestra, como si fuera una gasolinera, y en 30 segundos cambias la batería”, admite Sergi.

También reconoce que les costó un poco adaptarse: “Al principio, como todos los que venimos de la gasolina, éramos un poco escépticos. Nos preguntábamos cómo funcionaría esto y cómo encajaría en el mercado. Pero hace un par de años que hemos notado un gran cambio. La gente pregunta mucho sobre los vehículos eléctricos”.

Gracias al Battery Station asegura que ha aumentado el tráfico en tienda: “Tenemos un Battery Station pequeño dentro de la tienda, pero vienen al menos entre 4 y 6 personas cada día a intercambiar la batería”. Sergi destaca la importancia de que los clientes vayan regularmente a cambiar la batería para el negocio en general: “Es muy útil tanto para aquellos a quienes les hemos vendido la moto como para quienes no son clientes y simplemente pasan a cambiar su batería. Un caso típico: mucha gente pierde un solo guante y aprovecha el momento del intercambio para comprar rápidamente unos nuevos. Todo esto genera tráfico para la tienda”.

Sobre el futuro de la movilidad eléctrica, Sergi lo tiene claro: “Los clientes que solo usan la moto para ir del trabajo a casa acabarán con motos eléctricas. Al principio, yo era un poco reacio, pero para trayectos urbanos, no tengo dudas. Reconozco que el Battery Station de Silence me ha convencido. Antes, los clientes tenían dudas sobre la autonomía y si se olvidaban de cargar la batería y al día siguiente estaba al 10%, tenían que esperar 5 horas para cargarla. Ahora, ese problema con Silence ya no existe. Es un win-win tanto para el cliente como para la tienda”.

Recuerda que “tuve un cliente que tenía dudas sobre si comprar una batería en propiedad o en alquiler. Finalmente, llegó a la conclusión de que quería una batería en propiedad. Sin embargo, después de 2 meses, regresó a la tienda y nos dijo que se había equivocado y que para la cantidad de kilómetros que hacía, la suscripción de la batería era mejor para él. Tardaría muchos años en recuperar los más de 2.000 euros que pagó con la moto con batería. Otros clientes que se dedican al reparto a domicilio. Tenemos un proveedor muy cercano que recoge nuestros paquetes y ha cambiado su moto de gasolina por una Silence, y está encantado. A pesar de hacer muchos kilómetros, nunca se quedará tirado cuando se quede sin batería. Solo tiene que cambiarla. Está muy satisfecho”.

Sergi tiene claro cuál es el principal obstáculo: “Es el precio. Tenemos que explicar bien que ahorras mucho en gasolina y mantenimiento, y Silence, con el sistema de intercambio, ha eliminado la barrera del precio”.