Audi Summit: apuesta por la sostenibilidad

La apuesta de Audi Audipor la sostenibilidad y el bienestar de las personas va mucho más allá de la reducción de la huella de carbono, pese a contar ya con varias factorías factoríasque son totalmente neutras en emisiones. La firma de los cuatro aros quiere promover soluciones reales que permitan hacer realidad una sociedad más sostenible y en armonía con la naturaleza.

Y para ello reunió de nuevo a algunas de las mentes más brillantes del mundo en la segunda edición del Audi Summit for ProgressAudi Summit for Progress que se celebró en el Palacio de Cibeles de Madridcon una más que exitosa convocatoria y con una destacada repercusión a nivel internacional. José Miguel Aparicio, director de Audi España, fue el encargado de inaugurar el acto destacando la gran responsabilidad que tienen las empresas para resolver los problemas actuales a los que se enfrenta la sociedad, y el papel de la tecnología como herramienta para lograrlo. Aparicio destacó que “en Audi estamos trabajando y apostando por un futuro mejor. Nuestra misión es dar forma a la movilidad premium del futuro, que ha de ser sostenible, conectada y autónoma. Por ello vamos a lanzar 20 nuevos modelos electrificados de aquí a 2025, y para ese mismo año todas nuestras fábricas ya operarán con un balance neutro de emisiones de CO2”.

Tras el director de Audi España tomó la palabra Paul Polman, todo un referente en la lucha por el cambio climático. El bestseller y líder empresarial defendió que “necesitamos hacer más entre todos para asegurar un futuro sostenible”, y “se ha de hacer de un modo cooperativo, no competitivo. Esto no va de salvar el planeta, sino la humanidad”. Y puso en valor “el papel del sector empresarial para lograrlo, ya que el multilateralismo está fracasando. La definición del éxito empresarial ya no puede ser la misma, no puede tratarse simplemente de producir más”. Polman cerró su discurso diciendo que “la tecnología avanza cada vez y muchas más cosas son posibles ahora, pero seguimos sin hacer suficiente”.

Natalie Robyn, directora general de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), es también una gran defensora de la movilidad sostenible. En su coloquio, destacó que en su organización se están “poniendo grandes retos: en 2030 seremos neutrales en emisiones de carbono en todos los campeonatos del mundo. La participación de grandes marcas como Audi, que entrará en la F1 en 2026 con un vehículo más electrificado y sostenible, es un ejemplo de ello”.

Como bien destacó Aparicio al inicio de la gala, la tecnología es clave para lograr los objetivos sostenibles y de bienestar, por lo que el trabajo de personas como Alicia Asín, referente en IA y Big Data y cofundadora de Libelium, son fundamentales. La zaragozana dijo que “la transición ecológica es tan imprescindible y urgente como necesario que sea inclusiva. Si todas las medidas que se toman gravan los combustibles o encarecen los precios, generan rechazo”. Asín propone una “datocracia”, un sistema basado en la recopilación y publicación de datos de acceso público que generaría un espíritu de rendición de cuentas ante la ciudadanía.

El Audi Summit for Progress es el escenario perfecto para proponer proyectos que ayuden cambiar el mundo, como dice el lema de esta segunda edición: Ideas to Start the Future. Visiones como las “ciudades flotantes” y las “ciudades esponja” que presentaron ante los presentes Kunlé Adeyemi y de Kongjian Yu, respectivamente. Adeyemi, arquitecto, diseñador e inventor del concepto de ‘edificios flotantes’ afirmó que “deberíamos vivir sobre el agua, aceptándola en lugar de repeliéndola”, y animó a “comprender la biodiversidad y la coexistencia entre planeta y humanidad”. Por su parte, Kongjian Yu explicó que el ser humano está fracasando en su uso de las infraestructuras de hormigón y propone como alternativa las ciudades esponja, que evitarían las inundaciones y la sequía.

El ingeniero marítimo, Ties van der Hoeven, es cofundador de The Weather Makers, una empresa que también se dedica a regenerar ecosistemas y a mejorar la disponibilidad de agua, como demostró con su proyecto de reforestación en el desierto de Sinaí.

El agua no cabe duda que es un elemento fundamental para la vida, y de su cuidado depende en gran parte la sostenibilidad del planeta. Consciente de ello Audi, cuenta con proyectos como ‘Uso del agua’. Su director, Daniel König, explicó que “queremos gestionar el agua con respeto. A través de la aplicación de ciclos cerrados, de la optimización de procesos, de la recuperación del agua de lluvia y minimizando las aguas residuales, pretendemos reducir a la mitad el consumo de agua en la producción de nuestros automóviles para 2035”.

El fotógrafo brasileño Sebastião Salgado fue el último invitado en intervenir exponiendo su proyecto de reforestación y dejando un mensaje cargado de optimismo: “estamos en el límite, pero todavía tenemos solución. Podemos hacer una reconstrucción ecosistémica del planeta”.

A lo que José Miguel Aparicio respondió diciendo en el cierre de la segunda edición Audi Summit que: “empresas como la nuestra ya estamos trabajando en ello y apostando por un futuro mejor.”