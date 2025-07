Nueva campaña de la DGT para vigilar este tipo de vehículos durante el Black Friday

La DGTDGT suele realizar campañas a menudo para asegurarse de que los conductores cumplen con la normativa y de que las carreteras son tan seguras como deberían. Las campañas más comunes son de vigilancia de velocidad, del uso del cinturón o incluso de alcohol y drogas, pero existen otras muchas.

Desde este 20 de noviembre y hasta el día 26 la DGT llevará a cabo una nueva campaña de vigilancia por el Black Friday, y te contamos a quién afecta principalmente.

Aunque probablemente ya lo sabías gracias a la insistencia de la DGT y de la Guardia Civil durante los últimos años, hablar por el móvil mientras conduces está completamente prohibido en nuestro país. Sin embargo, sujetar con la mano un dispositivo de telefonía móvil mientras se conduce también es motivo de multa, multaen concreto de 200 euros y 6 puntos del carné.

Pero esto no es todo, y es que tampoco se puede usar el móvil u otros dispositivos aunque no los tengas en la mano, ya que está sancionado con 200 euros de multa y la retirada de 3 puntos del carné de conducir. En resumen, cuando conduces no debes tener ninguna distracción cerca y más aún si no quieres una multa.

Según la DGTDGT, la celebración del Black Friday hará que se alcancen los 4,6 millones de envíos diarios de mercancías en nuestro país, y la inmensa mayoría se llevarán a cabo en un tipo de vehículo concreto: las furgonetas.

En 2022, aumentaron, con respecto al año anterior, tanto los siniestros de tráfico con víctimas en los que estuvieron implicadas las furgonetas (7% más), como las personas fallecidas en ellos (30% más), así como el número de conductores de estos vehículos sancionados por exceso de velocidad, con casi 302.000 denuncias.

Con el objetivo de comprobar diferentes aspectos relacionados con la seguridad vial de las furgonetas, la campaña establecerá puntos de control en todo tipo de carreteras, especialmente en vías convencionales, así como en zonas próximas a polígonos industriales, zonas de carga y descarga, centros comerciales...

La DGTDGT quiere además hacer un recordatorio de que conducir una furgoneta no es igual que conducir un turismo a pesar de que ambos se conduzcan con el mismo permiso. Aquí hay algunas de las características de estos vehículos que han querido recalcar: