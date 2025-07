Estos son todos los tipos de matrículas que hay en España ¿Sabes qué significan?

Aunque existe una normativa muy firme en lo referente a las matrículas y hacer cualquier tipo de modificación en ellas está considerado por la DGTDGT como una infracción muy grave, hay algunos tipos de placas que seguramente no hayas visto nunca. A continuación te mostramos qué matrículas puedes encontrarte y su significado.

Aunque no está prohibido en el sentido estricto de la palabra, la DGT no permite a los conductores españoles modificar sus matrículasmatrículas, al menos no de la manera que estamos acostumbrados a ver en otros países como Estados Unidos o Reino Unido. Los cambios que, básicamente, puedes hacer en tu matrícula, son discretos, y seguramente se te queden cortos.

La DGT permite modificar el fondo de la matrículamatrícula incluyendo diseños geométricos que no alteren el conjunto de las letras y los números y que permitan verlos correctamente. El marco también puede ser modificado con publicidad o alguna otra palabra o frase; y el material también puede variar entre metacrilato o metal, pero olvídate de poner las letras o números que tú quieras o colores llamativos, pues está completamente prohibido.

Además de las matrículas convencionales que estamos acostumbrados a ver en España existen otros muchos tipos de placa que seguramente hayas visto en más de una ocasión por la calle. A continuación te mostramos cuáles son:

Se trata de placas que se utilizan cuando un vehículo está esperando una matrícula definitiva pero aún no le ha llegado, como puede ser el caso de un coche extranjero que busca matricularse en nuestro país.

Cuentan con el fondo verde y las letras blancas además de la letra P al principio. Pueden usarse 60 días como máximo.

Seguramente hayas visto alguna cerca de una embajada, y es que si llevan las letras CD al inicio representan al Cuerpo Diplomático de un país. Sus letras son blancas sobre un fondo rojo. Si encuentras una con las siglas CC y el mismo formato que las provisionales (letras blancas sobre fondo verde) se trata de vehículos del Cuerpo Consular.

Por otro lado, las matrículas con las siglas TA, identifican a los vehículos de los Técnicos Administrativos, y llevan el fondo amarillo con caracteres en negro, y aquellas que llevan las siglas OI con fondo azul y caracteres en blanco identifican a los vehículos de Organismos Internacionales.

Todas ellas están compuestas son un fondo blanco sobre el que se pueden ver letras negras, pero sus siglas pueden variar en función del cuerpo del que estemos hablando.

Para los vehículos de la Guardia Civil encontrarás las siglas PGC (Parque Guardia Civil) y para los de la Policía Nacional verás las letras CNP (Cuerpo Nacional de Policía).

En cuanto al ejército, puedes ver las siglas ET (Ejército de Tierra); EA (Ejército de Aire); y FN (Fuerzas Navales).

Organismos como la Ertzaintza también tienen su propia matrícula, con una E gótica al inicio y un número identificativo, así como la Policía Canaria, con las siglas CGPC (Cuerpo General de la Policía Canaria) y una banda roja.

Aunque seguramente ya sepas su significado, también hay otras matrículas que puedes encontrarte en la carretera, como las de los ciclomotoresciclomotores, con letras negras sobre fondo amarillo y la posibilidad de aparecer en formato vertical; las matrículas azules con letras blancas de los taxis y VTCtaxis; y las matrículas de vehículos históricos, formadas por la letra H, un número de cuatro cifras y tres letras, todo ello sobre fondo blanco y con tipografía negra.