Foro Nissan: el coche conectado y autónomo será clave para la economía española

Los cambios producen miedo, más aún los que están relacionados con la industria y, por ende, la economía de un país. La transición de Europa hacia la electrificación comportará una evolución imparable de nuestras fábricas y la reestructuración de sus plantillas, así como la transformación de marcas icónicas en plataformas de servicio a la movilidad. Paro, crisis, subidas de precio y un sinfín de mensajes negativos llegan acompañados de esta nueva era, pero no tiene por qué ser tan malo. De eso, y de mucho más, conversaron los expertos y protagonistas del sector durante la XI Edición del Foro NissanXI Edición del Foro Nissan que tuvo lugar ayer 16 de noviembre.

Las instalaciones de Atresmedia acogieron un interesante debate sobre las próximas tendencias del automóvil, retos que conocemos como la conectividad, el vehículo autónomo y la inteligencia artificial (IA). El primer mensaje clave de esta reunión lo introdujo runo Mattucci, Consejero Director General de Nissan Iberia, respaldado por los estudios del Parlamento Europeo que confirman el impacto positivo de estos nuevos desafíos para la economía española.

Desarrollar un modelo industrial basado en la conectividad y el coche autónomo podría superar los 100.000 millones de euros, lo que supone un 7,5% del PIB de nuestro país. En resumen, mediante la electrificación conseguiríamos que el sector del automóvil siguiera siendo un multiplicador de nuestra economía, pero ¿Por qué tiene que ser gracias al coche eléctrico?

Mattucci lo justificaba por la gran penetración de los modelos electrificados en el mercado, con un 90% de matriculaciones de modelos alternativos en las filas de Nissan. “La electrificación es la única puerta de entrada hacia el resto de las tendencias que vendrán, como la movilidad autónoma, la conectividad o la inteligencia artificial” sentenciaba el director de la marca japonesa. Democratizar esa propulsión está intrínsecamente ligado a las baterías de estado sólido, que podrá reducir el precio y el tiempo de carga.

El objetivo de reducir la siniestralidad forma parte de la estrategia de Nissan, por lo que es vital la introducción de la tecnología necesaria para el vehículo autónomo. Una innovación que va de la mano con la inteligencia artificial, que nos puede hacer la vida más fácil, conectada y emocionante. “Como hemos podido ver en el debate de hoy: análisis de datos para eliminar el error humano y el riesgo en la conducción, disponibilidad 24/7 y reducción de la accidentalidad, con el objetivo 0 accidentes” comentaba Bruno Mattucci.

Jordi Vila, Divisional Vicepresident Marketing and Sales de Nissan, también participó en este Foro para hablar del camino recorrido y lo que queda por hacer: “Hoy en día el coche eléctrico es ya una realidad, se pueden hacer viajes por toda España y Europa en vehículo eléctrico y las ventajas que proporciona al consumidor son mucho mayores que cualquier otra tecnología en términos medioambientales, pero también en términos económicos, con ahorros medios en el uso del vehículo eléctrico de cerca de 2.500 euros al año para un particular.”

Aprovechó para adelantar los proyectos en los que Nissan invertirá sus fuerzas e innovación, con avances en materia de seguridad gracias a la tecnología LIDAR y programas como:

◦ Brain to Vehicle: permitirá a los vehículos interpretar las señales del cerebro del conductor para que interactuen. De este modo, podrá anticiparse a los movimientos previstos en determinadas situaciones para girar el volante o frenar el coche, entre 0,2 y 0,5 segundos más rápido que el conductor.

◦ Invisible to Visible: ayudará a los conductores a través de la combinación de la información de los sensores situados en el vehículo y con los datos de tráfico alojados en la nube. De manera inmediata, el vehículo se anticipará a aquello que el ojo humano no puede ver, mostrando incluso lo que hay detrás de un edificio o a la vuelta de la esquina.

Esta conexión con la propia ciudad no sería posible sin la IA, tal como planteó Ramón Gras, Aretian Urban Analytics and Design, Harvard University. Integrar la inteligencia artificial al urbanismo, la arquitectura y la ingeniería civil modernizará las ciudades no solo a nivel de diseño, también en su movilidad y transporte sostenible. Sin embargo, debemos tener paciencia para el desarrollo de estos distritos de innovación, que “necesitan de promedio 14-16 años en consolidarse, y generan de media 4 veces más innovaciones per capita (nuevos productos, servicios, patentes, innovaciones) así como 15 veces más puestos de trabajo intensivos en conocimiento, y 25 veces más ingresos / riqueza por residente o habitante”.