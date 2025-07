Esta es la ciudad española con el parque automovilístico más joven de toda Europa

El envejecimiento del parque automovilístico español está siendo una de las mayores preocupaciones para muchos, ya que esto significa no solo que las emisiones medioambientalesemisiones medioambientales en nuestro país no cumplen por lo general con la normativa requerida por la Unión Europea, sino que además muchos españoles no tienen la capacidad o los medios suficientes para hacerse con un vehículo de última generación.

No obstante, en España hay una comunidad cuya edad media del parque automovilístico se sitúa por debajo de los 12 años (edad media en Europa). De la mano de los datos de la Asociación Madrileña de Distribuidores de Automoción (AMDA) te contamos de qué comunidad se trata.

En los últimos años, con las subidas de precios en casi todo lo que nos rodea, los coches de segunda mano se han posicionado como la mejor opción para muchos españoles.mejor opción Y es que aunque el modelo de renting también esté cogiendo fuerza el mercado de los coches de ocasión es mucho más fuerte (y barato). No obstante, esto no es del todo bueno, ya que muchos de estos vehículos tienen muchos años a sus espaldas y no cumplen con las normativas de emisiones actuales.

Si estás buscando un coche de segunda mano debes tener cuidado a la hora de comprarlo, ya que muchas personas buscan estafarte sin que tú lo sepasestafarte. Para ello, debes asegurarte de que tanto la persona que te está vendiendo el vehículo como el propio vehículo son fiables y no estás siendo víctima de un timo.

Algunas de las opciones que más se están posicionando entre los conductores españoles son sin duda el renting y el leasing, ya que son dos formas de hacerte con un vehículo (moderno y nuevo) sin tener que desembolsar una gran cantidad de dinero inicialmente.

En este artículoeste artículo puedes encontrar toda la información que necesitas, pero la diferencia entre renting y leasing es, básicamente, el tipo de contrato. Si eres de los que busca tener un coche del que apenas preocuparse en lo que a mantenimientos se refiere, el renting es lo tuyo; pero si el vehículo te ha enamorado o te interesa hacerle alguna modificación, el leasing puede ser la mejor opción.

Según los datos de la AMDA, el mercado español del vehículo sigue dominado por los diésel, con el 55,3% de las transferencias, al que siguen los de gasolina (37,9%), mientras que los híbridos solo representan un 5,1% del mercado y los eléctricos un 1,4%. No obstante, en nuestro país hay una comunidad cuya edad media de los vehículos está por debajo no solo de la del resto de España (14 años) sino de toda Europa (12 años).

Se trata de MadridMadrid, y con una edad media de 11,4 años es la comunidad con el parque automovilístico más joven. Además, en cuanto a los vehículos de ocasiónvehículos de ocasión los datos son similares y la capital se consagra también como la más joven con una edad media de 9 años, a diferencia de los 13 años del resto del país.

Aunque es una buena noticia, hay que recalcar que esta modernización debería llevarse a cabo en toda España, por lo que las ayudas para comprar coches con emisiones bajas deberían seguir implementándose.