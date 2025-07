Opel Vivaro 2024: tecnológico, sostenible y con más autonomía

La gama de vehículos comerciales de Opel Opelse caracteriza por ofrecer soluciones de movilidad que se adaptan a todas las necesidades de los profesionales. Hace unos días os contamos las mejoras que la firma alemana presentó en su modelo Opel ComboOpel Combo y ahora es el momento de analizar todas las novedades que incorpora el Opel Vivaro, un modelo que adopta un aire más moderno, práctico y sostenible para continuar con la ofensiva de electrificación de la marca.

El nuevo Opel Vivaro es elegante, práctico y tecnológico. Una de sus novedades más destacadas a nivel estético es que, al igual que su hermano menor Opel Combo, lleva el característico emblema de la marca Opel Vizor al segmento de los vehículos comerciales ligeros. El Vizor se extiende por la parte delantera del vehículo, integrando los faros y el emblema de Opel Blitz en el centro.

Opel ofrece una amplia oferta de carrocerías para el nuevo Vivaro, que está disponible en dos longitudes (4,98 metros y 5,33 metros), como furgoneta, cabina doble y chasis de plataforma para una variedad de carrocerías. Además, dependiendo de la versión, el modelo ofrece hasta 6,6 metros cúbicos de volumen de carga y 1,4 toneladas de carga útil.

La firma alemana ofrece una amplia gama de sistemas de propulsión para el nuevo Vivaro: desde una variante 100% eléctrica, hasta una de pila de combustible, denominada Vivaro HydrogenVivaro Hydrogen; e incluso motores diésel eficientes.

En el caso del nuevo Opel Vivaro Electric, equipa un motor eléctrico de 100 kW (136 CV) con 260 Nm de par máximo que permite que el vehículo acelere rápidamente hasta alcanzar una velocidad máxima de 130 km/h. En cuanto a la batería, Opel ofrece dos opciones: una de 50 kWh y otra de 75 kWh. Con la de 75 kWh, el nuevo Vivaro ofrece una autonomía de hasta 350 kilómetros (WLTP), por lo que gana 20 kilómetros respecto a su predecesor.

La batería se puede cargar mediante el cargador de a bordo estándar de 11 kW o en una estación de carga rápida de CC de 100 kW. En el segundo caso, la batería de 50 kWh tarda unos 38 minutos en cargarse del 5 al 80%, mientras que la de 75 kWh tarda unos 45 minutos.

Además, para garantizar una conducción eficiente, el vehículo equipa un sistema de frenado regenerativo que se puede ajustar en tres niveles de recuperación de energía mediante unas levas de cambio situadas detrás del volante.

Por otro lado, para todos aquellos conductores que buscan un vehículo cero emisiones que se pueda “repostar” rápidamente, Opel ofrecerá en el futuro el Vivaro Hydrogen, una versión de pila de combustible con una autonomía de más de 400 kilómetros que se podrá repostar con hidrógeno en tan sólo unos minutos.

Por último, la gama del nuevo Vivaro se completa con motores diésel de alta eficiencia con potencias de 120 CV a 177 CV.

El interior del nuevo Vivaro está repleto de tecnología. Y es que, por primera vez en vehículos comerciales ligeros de Opel, se emplea la plataforma integrada Snapdragon Cockpit de Qualcomm Technologies2, lo que permite disfrutar de capacidades gráficas, multimedia y de visión por ordenador de última generación.

En el habitáculo encontramos unos nuevos sistemas de infoentretenimiento y navegación con un centro digital de información para el conductor a color de diez pulgadas y una pantalla táctil, también a color, de 10 pulgadas sobre la consola central.

Una de las ventajas del nuevo Vivaro es que todos los smartphones compatibles pueden cargarse de forma inductiva y conectarse de forma inalámbrica a los sistemas de infoentretenimiento multimedia mediante Apple CarPlay y Android Auto.

La seguridad es uno de los aspectos más importantes para la mayoría de conductores, especialmente si van a pasar muchas horas al día en la carretera. Pues el nuevo Opel Vivaro equipa nada más y nada menos que 18 sistemas avanzados de asistencia a la conducción para hacer los viajes más fáciles y seguros.

La alerta de colisión frontal con frenado de emergencia, el control de crucero inteligente, el asistente de mantenimiento de carril, la alerta de somnolencia, el control de estabilidad del remolque, la protección de flanco y el control de crucero adaptativo con función stop and go son algunos de los sistemas que incorpora de serie el Vivaro. No obstante, hay uno muy práctico que llama mucho la atención: el nuevo Dynamic Surround Vision. Este sistema consta de dos cámaras, una situada encima de las puertas traseras y otra bajo el retrovisor exterior del lado del pasajero, que muestran imágenes de la parte trasera de la conducción y del ángulo muerto lateral en el nuevo espejo retrovisor digital del Vivaro. De este modo, el conductor goza de una mejor visión y puede maniobrar con mayor seguridad.

Todavía no se ha anunciado la fecha de la apertura de pedidos de los nuevos Vivaro y Vivaro Electric, pero os mantendremos informados en cuanto la marca comunique más novedades.