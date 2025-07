Neta Auto aterrizará en el mercado español en 2024 con sus modelos Neta GT y Neta X

BYD, MG, Lynk & Co, DFSK, Aiways, Omoda y Maxus son algunas de las marcas de coche chinas que operan en España, pero no son las únicas. Y es que la oferta de coches chinos para Europa no deja de crecer. De hecho, Neta Auto, una firma china de automóviles eléctricos fundada hace menos de diez años, acaba de anunciar que aterrizará en el mercado español en 2024 con dos modelos: el Neta GT y el Neta X.

Dentro de su plan de expansión internacional, Neta Auto ha seleccionado a España como uno de los primeros mercados europeos donde comenzará a vender sus vehículos eléctricos. La firma quiere hacer llegar lo último en tecnología inteligente a todo tipo de públicos, redefiniendo el mercado automovilístico actual y adaptándose en todo momento a las necesidades reales de los usuarios.

La joven marca asiática ofrecerá en nuestro mercado dos modelos totalmente eléctricos, elegantes, deportivos y modernos. El Neta GT es un modelo deportivo de diseño elegante y robusto que rompe los esquemas de los vehículos eléctricos que estamos acostumbrados a ver en España. El Neta GT tiene capacidad para hasta cuatro personas y cuenta con dos puertas delanteras y portón trasero. Tal como adelanta la marca, sus dimensiones son de 4,7 metros de longitud, 1,97 metros de anchura y 1,4 metros de altura. En cuanto a su batería, tiene una capacidad de 74,48 kWh.

Al acceder a su interior, encontramos un habitáculo premium con un cuadro de mandos inteligente, una pantalla de control central y un sistema de infoentretenimiento de sonido e iluminación avanzada que en su conjunto ofrecen una experiencia de conducción única. Además, el vehículo equipa un modo de conducción con sonido envolvente y un techo solar panorámico que ofrece un mayor confort a los pasajeros.

Por otro lado, el Neta X es un crossover eléctrico de estética moderna que mide 4,61 metros de longitud, 1,86 metros de anchura y 1,62 metros de altura. Su interior también derrocha lujo y sofisticación al incorporar pantallas multifunción, acabados de la más elevada calidad y múltiples asistentes de ayuda a la conducción.

Como puedes ver, tanto el Neta GT como el Neta X ofrecen lo último en tecnología inteligente y, según la marca, a un precio asequible para la mayoría de públicos. ¿Ofrecerán descuentos tan impresionantes como el que ha lanzado MG con su superventas eléctrico MG4? Lo veremos en un par de meses.