Luces amarillas ¿Pueden multarte por llevarlas en tu coche?

Una de las cosas que más gusta a los conductores españoles es modificar algunas partes del coche para cambiar su apariencia. Sin embargo, a veces estas modificaciones salen más caras de lo que crees, porque la Guardia Civil no las considera legales o porque no pasan la ITVno pasan la ITV al no estar permitidas u homologadas.

Algunas de las modificaciones más comunes y básicas en coches son el cambio de llantas, la altura del vehículo o el tintado de las lunas, pero también hay muchos conductores a los que les gusta modificar las luces. Sin embargo ¿está permitido? A continuación te contamos todo lo que debes saber.

Si eres un amante del motor, seguro que más de una vez has podido apreciar en los coches clásicos como el mítico BMW E30 esos faros amarillos que tanto llaman la atención y que le dan un toque completamente distinto al vehículo. Lo cierto es que en la actualidad cada vez se ven menos este tipo de luces, y más abajo te contaremos por qué.

Este tipo de luces se utilizaba mucho hace unos años debido al menor deslumbramiento y mejor visibilidad que ofrecían en condiciones de lluvia o de nieblaniebla, pero también hay que decir que, por lo general, iluminaban algo menos que las luces blancas. Desde los años 90 la Unión Europea decidió unificar el color de las luces de los vehículos, y por ello estableció que el mejor color para ello sería el blanco.

Como te decíamos anteriormente, las luces amarillas pueden verse mejor en condiciones de lluvia o de niebla, y esta es una de las razones por la cual algunos conductores aún insisten en llevarlas de este color en su vehículo (además de por su estética).

Con la llegada del invierno seguramente tengas que conducir en alguna ocasión en condiciones en las que no se ve todo lo bien que debería, por lo que es importante que sepas cuándo debes utilizar tus luces antiniebla y cuándo no, porque pueden llegar a multartemultarte. Aquí tienes una tabla que te ayudará a saber cuándo utilizarlas:

Si aún sigues preguntándote si puedes incluir este tipo de luces en tu coche, la respuesta general es que no, ya que el Código de Circulación explica que las luces de cruce y carreteraluces de cruce y carretera deben ser blancas. Sin embargo, hay algunas excepciones:

Es importante que sepas que no está permitido en ningún caso vinilar tus antiniebla con un color amarillo, al igual que no está permitido oscurecer con vinilo el resto de luces, ya sean traseras o delanteras. La multa a la que te enfrentas es de 200 euros y además no podrías pasar la ITVITV.