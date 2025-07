Volkswagen Golf R 20: más rápido y caro que nunca

El homenaje de Volkswagen a su mítico R32 no podía ser cualquier Golf, tenía que ser el más potente de su linaje. Han pasado 20 años de sueños húmedos para muchos jóvenes y muchos compactos deportivos han querido emular a ese icono, incluso en su propia familia. Conmemorar dicho mito era tarea difícil y el Volkswagen Golf R 20 Aniversario lo ha intentado con todas su fuerzas, empezando por su 2.0 TSI de 333 CV. En este artículo te desvelamos si lo han conseguido.

El Golf R ha batallado siempre en el honorable nicho de los GTI, modelos deportivos pero prácticos también para el día a día. Además, solían tener precios elevados pero no imposibles. Un atributo que, poco a poco, han ido perdiendo los hothatch hasta colocarse en los asombrosos 71.885 euros de la unidad probada.

No hay palabras que puedan diluir el impacto que genera esa cifra para un Golf, más aún si lo comparamos con el de un R convencional (60.265 euros) o del GTI (49.730 euros). Sin embargo, no parece descabellado al lado de un Mercedes-AMG A45 S de 87.811 euros sin extras o los 79.060 que piden por un Audi RS3 Sportback de serie.

El modelo alemán siempre ha contado con la medalla del equilibrio. Frente a sus rivales, es el más funcional, avanzado y deportivo a partes iguales, una coherencia que luego se nota al hablar del valor venal de un vehículo. ¿Será lo mismo para esta edición 20 aniversario?

Como suele ser habitual en estas ediciones especiales, este Golf R llega con más equipamiento estético de serie, como las llantas de 19 pulgadas de diseño Estril con detalles en color azul. Este tono se repite por la carrocería y el interior como homenaje al R32 del que hablamos al inicio del artículo.

También vemos inserciones de fibra de carbono y nos han gustado mucho los asientos deportivos en cuero Nappa, tanto por su diseño como su capacidad de recoger todo tipo de cuerpos. Por lo demás, estamos ante la dotación tecnológica de un R de última generación.

Por ese motivo, no nos ha convencido demasiado todo lo que tiene que ver con la experiencia multimedia. El sistema operativo luce bien y moderno, pero no es del todo intuitivo, sobre todo al tener que ajustar la climatización -no hay botones físicos- o cambiar entre la fuente multimedia, con varios pasos de por medio. Si no podemos usar el móvil en marcha, ¿por qué los coches son móviles sobre ruedas ahora? Los accesos directos táctiles de la consola central ayudan, pero se sigue desviando la atención en demasía.

Los controles del volante -sí, también táctiles-, pecan de enrevesados para personalizar a tu gusto el cuadro de instrumentos, que, como el sistema operativo, tiene una gráfica espectacular en cualquier configuración.

Pero un guiño al R32 no podía quedarse solo con retoques estéticos, así que han apretado el TSI 2.0 hasta los 333 CV y 420 Nm frente a los 320 de un R convencional. Es, por tanto, el más potente (de producción) hasta la fecha con un 0 a 100 km/h en 4,6 segundos y una velocidad punta de 270 km/h.

El sistema de tracción integral 4Motion garantiza entrega de potencia y un control sobresaliente sin miedo a las reacciones de su zaga, aunque puede pecar de cierto subviraje a velocidades altas. Y no podemos pasar por alto la pack performance de serie en este 20 Aniversario, encargado de marcar la diferencia con el sistema de vectorización del par, el modo Drift de conducción y el Emotion Start.

Este último, ajusta el encendido del motor para que haga todavía más ruido y se combina deliciosamente con el escape deportivo de cuatro salidas Akrapovic. ¿Es estético? Sí, pero tambien un ‘gustazo’ para los oídos.

No vamos a mentir, el consumo del Golf R 20 Aniversario es elevado incluso al conducirlo de manera agradable y eficiente. Durante nuestra prueba, que tuvo lugar por mucho tramo de curvas, la cifra no bajó de los 9,6 l/100 km. No os asustéis, conseguimos reducirla a los 7,9 l/100 km en los tramos interurbanos y vías rápidas de vuelta a casa.