El interior del Volvo EM90 es mejor que el salón de tu casa

Parece que los monovolúmenes vuelven a estar de ‘moda’, y no hay marca premium que no lance un MPVpara el transporte de pasajeros. El último en hacerlo ha sido Volvo Volvocon el EM90, un coche 100% eléctrico con un interior del que no querrás salir nunca.

Todo en este modelo está pensado para ofrecer una calidad de a bordo premium. Empezando por su insonorización. El objetivo de la marca ha sido aislarlo del exterior de tal manera que no se escuche ni el motor ni la rodadura, para disfrutar del silencio o sacar el máximo partido a su sistema de sonido de 21 altavoces firmado por Bowers & Wilkins. Pare ello se ha empleado la más avanzada tecnología de aislamiento acústico y cancelación del ruido, junto a una suspensión neumática de dos cámaras y los neumáticos silenciosos. Así se tiene la sensación de estar literalmente flotando por la carretera.

El Volvo EM90 puede transformar su habitáculo a través de distintos ambientes seleccionables. Con solo pulsar un interruptor se modifica la configuración de las pantallas, los asientos, las ventanillas, el aire acondicionado y la iluminación para convertir el habitáculo un teatro, una sala de conciertos, reuniones o un dormitorio donde descansar en silencio.

Hemos dicho pantallas, porque el Volvo EM90 tiene una de infoentretenimiento de 15,4 pulgadas para el conductor, y otra montada en el techo de 15,6 pulgadas para los pasajeros de las plazas posteriores. Esta se puede desplegar para ofrecer entretenimiento a la familia, para poder mantener una videoconferencia de negocios, o ver los contenidos del móvil con la función de proyección. Toda esta tecnología está secundad por el sistema Snapdragon Cockpit de Qualcomm Technologies y conectividad 5G.

El Volvo EM90 anuncia una autonomía eléctrica de hasta 738 kilómetros, aunque esta cifra corresponde al ciclo de pruebas CLTC chino, por lo que habrá que ver en qué se queda en WLTP. Esto se debe a que este modelo llegará primero a China, país en el que ya está disponible para pedidos anticipados.

La batería es de 116 kWh, ofrece un tiempo de carga del 10 % al 80 % inferior a 30 minutos, y alimenta un motor de unos 270 CV (200 kW). Además, ofrece carga bidireccional, por lo que puede utilizarse como fuente de energía para cargar otros vehículos y aparatos eléctricos.

Un Volvo tiene que ser seguro, y por eso el EM90 incorpora la tecnología Safe Space. Este MPV ha sido diseñado para proteger a las personas que están dentro del vehículo y su alrededor, gracias a una gran cantidad de sistemas de asistencia al conductor de última generación.

Pero además de por su seguridad, el EM90 es fácilmente reconocible como un Volvo por su aspecto. Pese a introducir un nuevo patrón de estilo, lo faros delanteros inspirados en el icónico martillo de Thor, o lo icónicos pilotos traseros verticales, hacen que se asocie con la firma escandinava a primera vista. Pero por si hubiese todavía alguna duda, el logo de la marca frontal y la palabra Volvo detrás están iluminados. Algo que es una novedad absoluta en la marca nórdica.