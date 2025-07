Aixam Ambition: más tecnológico e igual de accesible

El éxito de conceptos como elCitroën Ami, o su variante aventurera My Ami Buggy, han impulsado a vehículos sin carné y las propuestas de las firmas no paran de llegar. Aixam, en cambio, es elfabricante líder en Españadesde hace años, de modo que su gama parte con la ventaja de aquellos que deben mejorar, pero no empezar. La nueva gama Ambition, que llega para sustituir a la exitosa familia de modelos Emotion, es un buen ejemplo con mejoras en el apartado tecnológico, nuevo chasis, carrocerías más atrevidas y un diseño inspirado en el mundo del turismo.

La primera evolución clara es la introducción de dos nuevas carrocerías: Coupé Sport y Crossline Pack. Esto supone una clara diferenciación entre las líneas, algo más desdibujadas hasta la fecha. Los modelos City y Coupe con 20 milímetros más largas, siendo esta última la encargada de mostrar una silueta deportiva con la luneta trasera más inclinada. El modelo Crossline/Crossover es el más innovador, con el techo y los pasos de rueda del mismo color que la carrocería, un guiño a la tendencia actual entre los SUV europeos. Además, el techo se ha elevado y ofrece más espacio interior.

Todos ellos comparten las mejoras en la ergonomía del maletero, dado que el suelo del vehículo está 80 mm más alto, para facilitar la carga y descarga del maletero, y cuenta con una apertura eléctrica de 85 mm más alta.

La gama Ambition apuesta por un ‘look’ vanguardista y sofisticado, con nuevas parrillas diferenciadas para cada modelo. Estas tres calandras (lisa, panel de abeja o estrella) se pueden combinar con 5 paragolpes frontales y otros 4 posteriores, de modo que puedes configurar tu Aixam sin carné al gusto. Como detalle específico, la carrocería crossover sustituye el acabado cromado por un elegante negro de alto brillo.

Una imagen, la exterior, que imprime confianza y mejor manejo. Por suerte, no se queda solo en una promesa y los ingenieros de Aixam han trabajado para desarrollar un chasis más resistente y seguro para los ocupantes. El túnel central se ha ensanchado en un 50%, por lo que es más robusto, y el montante central ha sido rediseñado para incrementar la estanqueidad del habitáculo.

Además, esta familia presenta un nuevo sistema de iluminación integrado FULL LED que mejora la visibilidad y, por ende, la seguridad durante la conducción nocturna. La protección también mejora con un detalle muy sencillo y acertado, ubicar los faros antiniebla y de la luz de marcha atrás en el centro de la zaga.

Este cambio infiere un aspecto vanguardista a los Ambition, que rematan con el icónico distintivo cromado, pero con más separación entre cada una de las letras. Completa el equipamiento lumínico, las luces traseras FULL LED con cristal blanco, que se unen por el portón gracias a la banda negra brillante.