Los fallos más comunes en la ITV que impiden que puedas pasarla

Aunque se trata de un mero trámite, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es para muchas personas una incomodidad en su calendario, ya que en muchas ocasiones saben que su vehículo no va a pasarla como debería. La ITV es obligatoria para todos, y dependiendo de la antigüedad del vehículo tendrás que pasarla con mayor o menor frecuencia. Si tienes miedo de no pasar tu próxima ITV, te contamos cuáles son los fallos que más se repiten.

Aunque no sea algo que se revise a menudo cuando la Guardia CivilGuardia Civil te para, en ocasiones pueden ponerte pegas por no llevar la pegatina de la ITV a la vista o incluso por llevar las de años anteriores pegadas en el parabrisas a modo de “colección”. Si nos ceñimos a la normativa, debes saber que circular sin la pegatina de la ITV colocada en el cristal es motivo de multa, en concreto de 80 euros.

Está claro que no se trata de una cuantía demasiado grande, y es probable que si se te ha olvidado ponerla los agentes no te multen, pero es mejor no arriesgarse. Lo que debes tener claro es que en ningún caso puedes manipular la pegatinamanipular la pegatina de la ITV, puesto que la multa es de hasta 12.000 euros y la pena de cárcel de entre tres y seis meses.

Por lo general, los vehículos en España tienen que pasar la ITV:

Sin embargo, la DGT puso en marcha hace poco una nueva ley que exigirá pasar la ITV dos veces al año (cada 6 meses) a aquellos vehículos ligeros que están destinados al transporte de mercancías con una MMA inferior a 3.500 kilos.

En los datos de la ITV se muestra que los vehículos más inseguros son aquellos que más años tienen, así como los que más porcentaje de rechazo presentan son los industriales, los autobuses y los autocares (en comparación con los turismos).

Desde AECA-ITV destacan que cuando un vehículo se rechaza, no suele ser por un único defecto, sino por varios. Estos son los fallos que más se repiten en los vehículos a la hora de pasar la ITV:

Se trata, por lo general, de fallos que pueden remediarse fácilmente, por lo que te recomendamos que realices un mantenimiento periódico a tu vehículo o que lo lleves a un tallertaller antes de pasar una ITV para asegurarte de que todo está en orden. A continuación te dejamos algunas de las peores chapuzas que se han encontrado los operarios en las ITV: