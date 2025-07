Citroën Type Holidays: Citroën entra en el sector del camper

El sector del camper está experimentando últimamente un constante crecimiento. De hecho, en los últimos cinco años se han doblado las ventas. Son muchas las marcas automovilísticas que se han interesado en este tipo de vehículos y tienen su propio modelo. Alemania y Francia son los mercados que más han crecido, un fenómeno que se ha vivido de manera muy particular a partir del coronavirus.

En España se puede decir que estamos iniciando el mercado. Pero hay algo que sí es cierto y es que el sector del camper es una vía de negocios importante para las marcas y por ese motivo Citroën ha dado el primer paso para entrar en ese mercadoCitroën y muy particularmente en el segmento de los camper compactos. Y lo hace con una propuesta que no pasará desapercibida.

Citroën ya había hecho incursiones en el territorio de las furgonetas camper en varias ocasiones anteriores con vehículos conceptuales como los Hyphen, Rip Curl y The Citroënist. Pero fueron meros ejercicios estilísticos y de diseño. Ahora la cosa va totalmente en serio y la primera muestra es el Type HolidaysType Holidays que presentó como concept en el pasado Salón del Caravaning de Düsseldorf, un homenaje al legendario Type H, el famoso “Tube” y que es un primer paso para la producción en serie.

La base del Holidays, nombre con el que será comercializado, no es otra que el nuevo SpaceTourer que llegará al mercado en breve. El objetivo es hacer una furgoneta camper que no sobrepase los cinco metros de longitud (4,60 metros) ni los dos metros de altura (1.89) para poder entrar en estacionamientos, tanto en la ciudad como en la playa y ser utilizada a diario durante todo el año. La marca del doble chevron no tiene proyectos de hacer una versión camper con el SpaceTourer de carrocería más larga.

El Holidays se ofrecerá en dos versiones, Standard y Pack y con dos motores BlueHDi, uno de 145 CV asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades y otro de 180 CV con una caja automática de ocho marchas. En el futuro habrá una versión eléctrica.

El Holiday puede venderse con esa imagen “retro” que se ve en el concept Type Holidays de las fotos. Es un kit exterior que procede de Castellani que se puede adquirir. Son unas planchas que se adhieren a la carrocería para darle este aspecto que sin duda no pasa desapercibido. Su precio está en torno a los 20.000 euros.

El Holiday que se comercializará a partir de mayo en todos los concesionarios de Citroën está adaptado para que viajen cuatro personas. Ofrece todas las ventajas del SpaceTourer: amplitud, comodidad, funcionamiento silencioso, dos puertas correderas laterales para un fácil acceso y ventilación, una ventana de portón trasero que se abre de forma independiente y más. Todo lo que hasta cuatro personas pueden necesitar para hacer una escapada fuera del entorno urbano y disfrutar de la naturaleza.

Para el acondicionamiento interior Citroën ha recurrido a la empresa eslovena Bravia Mobil con 35 años de experiencia y que en sus inicios se dedicaba a muebles de alta gama. Ahora, con una fábrica nueva, transforma unos 10.000 coches al año.

Bravia Mobil proporciona al Holidays todo cuanto se necesita para disfrutar de un viaje habilitando todo lo que se pueda necesitar. Por ejemplo, el techo elevable que permite estar de pie en el espacio habitable alberga una cama grande para dos personas en modo nocturno.

Los dos asientos traseros se convierten en una cómoda cama para dos personas y además se pueden desmontar completamente para liberar espacio de almacenamiento. Por otro lado, los dos asientos delanteros son giratorios configurando con los traseros una zona que con una mesa plegable que es escamoteable sirve para comer o trabajar. Se ha instalado una cocina completa con fregadero y nevera. Hay varios armarios para guardar cosas y se ha habilitado un depósito de agua con 25 litros que puede utilizarse para limpieza, Asimismo, de cara al invierno se ha instalado un sistema de calefacción Webasto para garantizar una temperatura óptima en el interior.

El Holidays ofrece una buena presentación y los materiales empleados y acabados son de buena calidad, lo que le confiere un aspecto muy agradable. De momento no se ha fijado el precio definitivo pero se calcula que estará en torno a los 55.000 euros.