Estas son las 5 novedades del nuevo BMW Serie 5

Conocemos a la octava generación del BMW Serie 5 en persona y, efectivamente, no estamos ante una revolución, pero sí una evolución significativa de esta berlina premium. Los años de experiencia, es un modelo a la venta desde 1972, no parecen pesarle a este modelo ansioso por mostrar el futuro de una firma comprometida con el medio ambiente, la conducción deportiva y la tecnología. Os contamos sus cinco claves en el siguiente vídeo:

Efectivamente, son muchas las novedades que incorpora el nuevo Serie 5. Es primero de la historia con una motorización 100% eléctrica; también es la primera vez que esta berlina pasa de los 5 metros de longitud; nunca antes había ofrecido un interior 100% vegano; estrena el sistema operativo BMW ID8.5; y es el primer BMW capaz de cambiar de carril sólo con la mirada.

Como no podía ser de otro modo, lo primero que nos llamó la atención del nuevo BMW Serie 5 en su presentación fue su aspecto, ya que era más imponente que nunca pese a ofrecer uno de los diseños más limpios y minimalistas de su historia. Respecto a su predecesor, ha crecido nada menos que 97 milímetros hasta sobrepasar por primera vez los 5 metros de longitud, con 5.060 mm. También crece en anchura 32 milímetros, hasta 1.900 milímetros, y en altura en 36 milímetros, hasta los 1.515 milímetros. La distancia entre ejes también se ha ampliado 20 milímetros, hasta los 2.995 milímetros.

Estas dimensiones le otorgan un aspecto más robusto e imponente, lo que contrasta con una carrocería muy aerodinámica y de formas limpias. Estéticamente lo más destacable serían los rasgados faros delanteros, que flanquean la típica parrilla en forma de riñón de BMW, más discreta que en otros modelos, pero con la posibilidad de iluminar su contorno con luces LED. En el lateral se aprecian detalles como las dos líneas de tensión que recorren todo el lateral y que acentúan más si cabe la marcada línea de cintura ascendente. Y en la zona inferior una curiosa disposición de los faldones pintados en negro en cualquier acabado. Como detalle curioso, se puede ver el número 5 en el pilar C del vehículo.

La mayores cotas exteriores del nuevo Serie 5 se encargan de ofrecer un interior más amplio y por tanto más cómodo que en el modelo predecesor, con un maletero de 520 litros en los modelos híbridos y 490 en los eléctricos. Respecto al diseño, y siguiendo la línea del exterior, se ha mantenido una línea minimalista y todavía más limpia, gracias a la casi total ausencia de botones físicos, cuyas funciones se han integrado en las enormes pantallas o en los botores apticos de la ‘BMW Interaction Bar’.

El nuevo Serie 5 recurre de nuevo a la BMW Curved Display que la firma bávara está instalando en sus últimos lanzamientos. Consta de una pantalla de 12,3 pulgadas que hace las veces de instrumentación, y de un panel táctil central de 14,9 pulgadas desde donde se controlan casi la totalidad de sistemas del vehículo. Bajo esta se ubica la BMW Interaction Bar, con accesos directos a las funciones más recurridas con un agradable sistema de manejo aptico.

Algo que remarcó mucho BMW, y que va en sintonía con su filosofía de sostenibilidad, es que se trata del primer modelo de la firma con un interior totalmente vegano. Tanto los asientos, como el salpicadero, los paneles de las puertas, e incluso el volante, cuentan con materiales de este tipo; aunque no por ello menos agradables al tacto o la vista que el cuero. De hecho, la calidad general del interior del nuevo BMW Serie 5 sería uno de los principales puntos a destacar.

Cualquier versión del nuevo BMW Serie 5 disponible en España está electrificada. La berlina se comercializa por primera vez con dos versiones 100% eléctricas dentro de la submarca i5. Por un lado, está el i5 M60 xDrive con 601 CV y hasta 820 Nm de par, que se entregan a las cuatro ruedas a través de dos motores eléctricos, situados uno en cada eje. Esta versión ofrece características de un auténtico ‘M’, pudiendo acelerar de 0 a 100 km/h en tan sólo 3,8 segundos. El segundo i5 disponible es el eDrive40, con un solo motor en el eje posterior que entrega 340 CV y un par máximo de hasta 430 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,0 segundos y su velocidad máxima es de 193 km/h.

Ambos cuentan con una batería de 81,2 kWh, que en el caso del i5 M60 xDrive le permite recorrer entre 441 - 516 kilómetros con una sola carga, mientras que el rango del i5 eDrive40 oscila entre los 472 y los 582 kilómetros en el mejor de los casos. Ambos incluyen además la nueva función ‘Max Range’, con la que la autonomía puede aumentarse hasta en un 25 por ciento si es necesario, limitando la potencia y la velocidad y desactivando las funciones de confort.

El BMW i5 eDrive 40 puede cargar en corriente alterna hasta a 11 kW, y a 22 kW en el caso del i5 M60 xDrive. Pero en ambos casos en corriente continua la batería de alto voltaje puede cargar con una potencia máxima de 205 kW, para pasar del 10% al 80% en unos 30 minutos.

El nuevo BMW Serie 5 2024 también ofrece alternativas híbridas enchufables. Desde noviembre de este mismo año, dispondrá de dos modelos PHEV. El 550e xDrive integra un motor eléctrico especialmente desarrollado para la propulsión híbrida en el cambio Steptronic Sport de 8 velocidades. En combinación con la última generación de la tecnología BMW eDrive para modelos híbridos enchufables, el motor de gasolina de seis cilindros en línea y 3.0 litros del nuevo BMW 550e xDrive genera una potencia de 489 CV y un par máximo del sistema de 700 Nm.

El BMW 530e tiene un motor de gasolina de cuatro cilindros en línea y 2.0 litros con tecnología BMW TwinPower Turbo y, junto con la unidad eDrive altamente integrada, genera una potencia máxima del sistema de 299 CV, con un par máximo de 450 Nm. Por lo que respecta a la autonomía 100% eléctrica, oscila entre 83 y 90 kilómetros en el 550e xDrive, y entre 93 y 103 kilómetros en el 530e.

Como decíamos al inicio, todas las versiones del nuevo Serie 5 son electrificadas, porque incluso los modelos gasolina y diésel incorporan la tecnología híbrida media 48-volt y se combinan de serie con un nuevo cambio Steptronic Sport de 8 velocidades. El BMW 520i de cuatro cilindros ofrece 208 CV de potencia, mientras que el BMW 520d entrega 197 CV. En el caso del diésel está además disponible con sistema de tracción inteligente xDrive.

El nuevo BMW Serie 5 va cargado de tecnología hasta los topes. Quizá lo más destacado, ya que se trata de un sistema totalmente inédito y que estrena para toda la marca, es que integra una tecnología que permite cambiar de carril tan sólo mirando al espejo retrovisor exterior cuando circula en modo semiautónomo, ya que el Driving Assistant Professional opcional, incluye el asistente de dirección y de control de carril y control de crucero con función Stop & Go. Además, en EE.UU. y Canadá, así como en Alemania, incluye el asistente de autopista, que libera al conductor de las tareas de dirección en autopistas con carriles direccionales estructuralmente separados. A velocidades de conducción de hasta 130 km/h, es posible retirar las manos del volante y colocarlas cómodamente siempre que se vigile de cerca el tráfico.

Pero esta es son sólo algunas de las funciones más destacadas dentro de la ingente cantidad de sistemas de ayuda a la conducción y seguridad que este modelo ofrece tanto de serie como de forma opcional, con elementos tan punteros como el asistente de aparcamiento, incluido el asistente de marcha atrás. Con el asistente de aparcamiento opcional Parking Assistant Professional, el aparcamiento automatizado y las maniobras de hasta 200 metros pueden controlarse en el vehículo o mediante smartphone fuera del vehículo.

Además, hay que señalar que el Serie 5 2024 estrena el sistema operativo BMW ID8.5, lo que supone importantísimas ventajas tanto a nivel funcional para el usuario como en avances tecnológicos. Por ejemplo, permite que los pasajeros pueden jugar a videojuegos utilizando como mandos sus propios teléfonos móviles, a través de la plataforma AirConsole.El equipamiento de serie también incluye integración optimizada de smartphones a través de Apple CarPlay y Android Auto. Y opcionalmente la BMW Digital Key Plus permite que los smartphones puedan utilizarse como llaves del coche. El nuevo Serie 5 es un coche totalmente conectado, hasta el punto de que con la función de actualización de software a distancia el vehículo se mantiene siempre actualizado con el software más reciente.

En la presentación del nuevo BMW Serie 5 2024 tuvimos la ocasión de probar el i5 i5 eDrive40. No vamos a entrar a valorar su autonomía porque el recorrido no era tan largo y porque en estas primeras tomas de contacto no se mantiene un ritmo constante ni ‘lógico’ de conducción sino que se va cambiando de modo y de estilo para ver las reacciones en distintas situaciones y contextos.

Sí que podemos concluir, en cambio, que sus 340 CV y el par que entrega al tren trasero es más que suficiente para mover con soltura el coche en cualquier circunstancia: ya sea desde parado como en recuperaciones en carretera. Las reacciones al pedal del acelerador son tan inmediatas como la eficacia con la que se clava el coche cuando se pisa el freno. Esta reactividad junto con un chasis que merece el sello de BMW por lo bien trabajado que está pese al lastre que suponen las baterías, hace que el i5 eDrive40 sea aquello que espera el cliente: un coche tremendamente cómodo en carretera para desplazamientos largos, y a la vez muy divertido de conducir en zonas reviradas.

Una mayor anchuras de vía en los ejes delantero y trasero, una distribución de pesos casi perfecta del 50:50, una mayor rigidez del chasis y la utilización de materiales ligeros hacen que esta berlina conserve ese punto deportivo que la distingue de los demás. Y, a su vez, se ofrece opcionalmente un tren de rodaje deportivo M, un sistema de frenos deportivo M y la suspensión adaptativa Professional (de serie en el BMW i5 M60 xDrive) con amortiguadores regulados electrónicamente, dirección activa integral y nueva gestión de la dinámica vertical, para optimizar el dinamismo de este modelo.

El BMW Serie 5 de 2024 parte de los 60.150 euros en su versión Gasolina 520i sDrive. Los diésel 520d sDrive y 520d xDrive, cuestan 60.050 y 62.600 euros, respectivamente. El 530e híbrido enchufable cuesta 71.150, mientras que el 550e xDrive asciende a 88.250 euros. Finalmente, los eléctricos i5 tienen un precio de 76.750 euros para el i5 eDrive40 y, como tope de gama, el i5 M60 desde 114.250 euros.