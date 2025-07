¿No tienes dinero para un camper? Estas alternativas te interesan

El éxito del camperha permitido conocer un mundo alejado de la planificación, viajes programados, retrasos en los aviones y estrictos horarios de acceso a los hoteles. Su descubrimiento abre las puertas a una escapada con la casa a cuestas, pero también a la acampada estacional en tu caravana en un camping. Las opciones son de lo más variadas y algunas son todavía muy desconocidas.

Llevar a cabo tu propia camperización es una opción, pero requiere de conocimientos sobre instalación, cierta habilidad con las manualidades y tiempo para llevar a cabo la transformación. Además, sigue siendo un proyecto con inversión a la hora de comprar la furgoneta, los materiales para convertirla en un habitáculo y la posterior homologación.

Y es que el presupuesto es, como casi todo en esta vida, el principal escollo para lanzarte a la carretera en busca de tu próxima aventura. Por suerte, la falta de ceros en la cuenta agudiza el ingenio, de modo que no han tardado en surgir alternativas a los vehículos tradicionales del caravaning.

Hace unas semanas hablamos de una start-up española y su propuesta VanCubic, que no requiere del trabajo previo y el papeleo al ser un módulo extraíble para furgones de gran tamaño. Un habitáculo prefabricado y dividido en dos bloques (cocina-baño y salón-dormitorio) que pueden insertarse fácilmente en la caja en solo una hora, evitando así modificaciones sobre el chasis de una H2L2.

Es una idea excelente para exprimir un vehículo comercial, que puede realizar sus tareas de transporte durante la jornada laboral y ser, a su vez, un hogar completo en las vacaciones. Sin embargo, su precio desde 15.990 euros para el modelo básico lo excluyen de aquellos que busquen un hogar móvil económico.

Los todoterrenos se han visto relegados a un segundo plano tras la aparición de los SUV, pero los pick-up han recogido el legado como vehículos capaces y robustos. Sus cualidades off-road los han convertido en el ojito derecho de muchos aventureros, que también han ideado maneras de acampar con ellos en lugares inhóspitos.

Empezaremos por la opción para bolsillos holgados y se llama Cube Series. Esta empresa americana proponemódulos similares a las míticas Tischer, que se adaptan a la caja para añadir una cabina con espacio suficiente para una familia, cocina, salón-dormitorio e incluso baño.

La diferencia es que, en esta última creación de Estados Unidos, el módulo puede ampliar o reducir su altura para circular de manera más cómoda y con la altura del propio pick-up. Eso sí, por un precio que supera los 43.000 dólares.

Volkswagen ha querido unirse a esta tendencia con una alternativa para su Amarok. El Alu-Cab, diseñado y desarrollado por Genesis, aprovecha la parte posterior para instalar un Contour con armarios y cajones que esconden el equipamiento necesario para acampar. La cama se encuentra en el techo, bajo la protección de una tienda fijada a las barras.

La camperización de estos modelos pick-up implica aprovechar su caja, con una alta capacidad de carga, pero también el techo y sus barras. Ikamper, un fabricante especializado en el mundo del caravaning, tiene módulos específicos con precios que parten de los 1.000 euros hasta los 4.600 euros. Estas Skycamp de solo 75 kilogramos de peso son para 2 personas (3.0 Mini) o para 4 personas (Mini y X-Cover) e incluyen el colchon de 65 mm de grosor o 70 mm (X-Cover). Se pueden utilizar en modelos como losToyota Hilux o Volkswagen Amarok, pero también en coches pequeños, y es que las tiendas de techo son otra opción para la acampada sea cual sea tu presupuesto.

Si tu instagram está lleno de cuentas relacionadas con la automoción y los viajes, te habrán llegado imágenes de un Porsche 911 recorriendo parajes salvajes con una tienda sobre el techo. Se trata de un valiente que, lejos de conformarse con las prestaciones de su deportivo, lo convirtió en una cama móvil y sus aventuras han servido de inspiración para la propia marca. La firma lanzó un modelo específico entre sus accesorios originales, comercializados bajo el paraguas de Porsche Tequipment.

Coches pequeños, todoterrenos e incluso eléctricos son ahora el medio y el destino de acampadas bajo las estrellas. Los adeptos no paran de crecer y no es de extrañar. Su precio es asequible y se instala fácilmente, sin necesidad de modificar el vehículo. Además, el coste de mantenimiento es bajo y no implica un cuidado especial, más allá de un trato correcto de la tienda.

Empresas especializadas como Thule han creado modelos específicos para marcas como Land Rover, Mini o Porsche, pero también encontramos opciones baratas en Decathlon. Su precio dependerá de los materiales, el tamaño y su calidad de aislamiento, tanto térmico como acústico, con opciones de 1.400 euros de la empresa francesa, hasta los 3.929 euros de la James Baroud Space XL de Dometic.

Esta solución, que recurre a las barras del propio coche, no requiere de homologación y es extraíble, de modo que no tendrás que pasar por la ITV. Existen tiendas rígidas y blandas con capacidad para parejas o cuatro miembros, solo deberemos valorar que se adapte al coche y que el peso total no exceda la capacidad de carga máxima.