Este es el coche híbrido con etiqueta ECO que menos gasolina consume

Si buscas un coche con etiqueta ECO para entrar en las ZBE, y que gaste muy poca gasolina, te presentamos el vehículo híbrido que menos combustible consume de todo el mercado. Con un motor de 116 CV, se conforma con tan sólo 3,8 litros de gasolina para recorrer 100 kilómetros. Al precio actual de la gasolina, significa que tan sólo deberías de gastar unos 6 euros para ir desde Madrid a Ávila; desde Barcelona a Cambrils; desde Valencia a Ademuz; o desde Sevilla a Cádiz, por poner algunos ejemplos.

Se trata del Mazda2 en su versión Hybrid Pure Plus, un pequeño modelo urbano de 3,94 metros de longitud y apenas 1.200 kilos de peso, pensado principalmente para moverse por ciudad, donde saca relucir su mayor eficiencia. En este contexto, según su ficha técnica, ofrece un consumo de tan sólo 2,9 l/100 km lo que habla del buen rendimiento de su sistema híbrido; que por cierto es el mismo que el del Toyota Yaris, ya que se trata del mismo coche pero con distintas insignias en su frontal.

De hecho, si distinguimos al Yaris del Mazda2, hablaríamos que el Toyota es el segundo coche híbrido que menos gasolina consume de España, con una media de 3,9 l/100 km, es decir, tan sólo 0,1 litros por encima del Mazda.

Al contrario que sucede con los coches de gasolina, donde más consumen los vehículos electrificados es en carretera, puesto que es donde menos interviene el sistema híbrido. En vías de alta velocidad el consumo del Mazda2 Hybrid se eleva hasta los 5l/100 km, lo que igualmente sigue siendo una media muy baja.

Como decíamos el Mazda2 es prácticamente el Yaris pero con otra chapa, por lo que el motor híbrido es de origen Toyota. Se trata de un propulsor de 3 cilindros con 1.490 centímetros cúbicos que tiene 92 CV de potencia, que trabaja conjuntamente con un motor eléctrico para ofrecer una potencia total de 116 CV. Esto le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 9,7 segundos y alcanzar los 175 km/h.

El precio del Mazda 2 Hybrid no es tan bajo como su consumo, ya que parte de los 26.328 euros, por lo que podemos decir que el coche ahorrados no es precisamente el más barato de su segmento. Incluso el Toyota Yaris 5p 120H Business Plus que sería su ‘igual’, es más accesible, con un precio de 24.850 euros.

Por cierto, aquí te dejamos un reportaje donde te mostramos los coches con etiqueta ECO más baratos en 2023etiqueta ECO para acceder a las ZBE.

En contrapartida al Mazda2 Hybrid, que es el vehículo que menos combustible consume en España, el coche que más gasolina gasta es el Mercedes-Benz Mercedes-AMG G 63, que necesita nada menos que 16 litros de combustible para recorrer 100 km. Esto supone que al precio actual de la gasolina, para ir desde Madrid a Ávila, desde Barcelona a Cambrils, desde Valencia a Ademuz, o desde Sevilla a Cádiz, por los 6 euros que costaba en el Mazda2, te deberías de gastar más de 26 euros. Además de pagar por él 210.400 euros, en vez de los apenas 26.000 del modelo urbano.

Eso sí, a cambio tienes uno de los coches más exclusivos del mercado, uno de los más potentes con 585 CV y 850 Nm de par motor, por no hablar de que es uno de los todoterreno más capaces de los que existen. Esta bestia pesa 2.560 kilos pero es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos.