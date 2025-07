La Guardia Civil puede sancionarte por manipular de esta manera el AdBlue de tu camión

Muchos coches actualmente utilizan AdBlue y este ha cobrado mucha importancia en los últimos años por sus características para propulsar los vehículos diésel. Se trata de un líquido que, si está incluido en tu coche, debes llevar obligatoriamente.

Sin embargo, algunos camioneros han decidido tomarse la justicia por su mano manipulando los sistemas que regulan este líquido, y la Guardia CivilGuardia Civil se ha dado cuenta, por lo que han empezado a multar a los camiones que lleven este sistema.

Es habitual que en las carreteras te encuentres con los Agentes de Tráfico dirigiendo la circulación en algún momento o realizando controles rutinarios, por lo que te dejamos a continuación los principales gestos que suele utilizar la Guardia Civil en la carreteraGuardia Civil en la carretera y que no estará de más que conozcas.

Aunque hayas podido escucharlo por ahí, la falta de AdBlue no va a provocar en tu vehículo ningún tipo de averíaavería, pero eso no significa que no debas tener siempre este líquido en unos niveles correctos en tu vehículo.

Lo cierto es que, además de que circular sin AdBlue si tu vehículo lo requiere es ilegal y puede desembocar en una multamulta, son muchos los diésel que pueden sufrir problemas al arrancar al quedarse el depósito vacío, por lo que es posible que no pudieras arrancar tu coche hasta que repostases AdBlue.

El sistema Selective Catalytic Reduction (SCR) es el encargado de regular la inyección de AdBlue, y lo hace a través de un sensor que mide las emisiones vigilando que estén en los niveles correspondientes. Cuando un vehículo (en este caso un camión) supera las emisiones permitidas, el sistema avisa al conductor y reduce la potencia entregada, pudiendo llegar a bloquear el vehículo si sigue circulando.

Sin embargo, algunos camioneros han ido un paso más allá instalando simuladores que anulan este sistema SCR, pudiendo circular sin restricciones. La Guardia Civil ha pillado ya a varios conductores, por lo que si estás aprovechándote de este ilegal truco, ten cuidado porque en caso de que te pillen vas a ser multado con hasta 12.000 euros.