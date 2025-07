Hinchar las ruedas con este gas puede ser más beneficioso de lo que crees para ti

El inflado de los neumáticosneumáticos es un factor esencial para circular con tu vehículo y es mucho más importante si estás cerca de realizar un viaje de media o larga distancia. Aunque lo normal es hinchar las ruedas del coche con oxígeno, existe otro gas con el que tu coche se verá beneficiado. A continuación te contamos cuál es y sus principales ventajas.

Con las nuevas normativas de emisionesemisiones que encontramos en nuestro país y en todo el mundo, la mayoría de empresas (sobre todo automovilísticas) han querido reducir la huella de carbono que dejan. Para ello, entre otras medidas, han cambiado por completo el diseño de sus vehículos y motores, para que consuman menos y lo hagan de una forma más ecológica.

Pero esto no es todo. Marcas como Pirelli (especializada en neumáticos) han querido también poner su granito de arena. Y es que, si no lo sabías, ahora puedes comprar unos neumáticos sostenibles para tu vehículo. Se trata de los Pirelli P Zero E, un neumático que contiene más de un 55% de materiales de origen natural y reciclado. Si quieres saber más, aquí tienes toda la información.aquí tienes toda la información.

Con todos los kilómetros que seguramente le has hecho a tu coche este verano, es muy probable que este haya sufrido más de lo debido. Por ello, es recomendable no solo que revises el estado de tu coche con cierta frecuencia sino también antes y después de realizar un viaje largo si quieres evitar que tu vehículo sufra averías.

Las averías más comunesaverías más comunes en los vehículos suelen estar relacionadas con las ruedas, y es que a menudo las descuidamos sin darnos cuenta. Para que tus neumáticos estén en buen estado durante todo el año es recomendable que los revises con frecuencia y que no los fuerces más de lo que las instrucciones del fabricante lo indican, ya que son un elemento muy importante para tu seguridad en la carretera.

Como te decíamos antes, hay un gas con el que hinchar las ruedas de tu vehículo puede ser mucho más beneficioso para ti, y se trata del nitrógeno. Estas son algunas de sus principales ventajas:

En resumidas cuentas, el hidrógeno es un gas que rentabilizarás en tus neumáticos, pero también tiene algún inconveniente... En primer lugar, se trata de un gas algo complicado de conseguir ya que hay pocas gasolineras que lo suministren. Por otro lado, su precio es superior al del oxígeno (como es de esperar) rondando los 4 euros por rueda. A pesar de ello, para situaciones concretas es una forma de hinchar los neumáticos a tener en cuenta por sus grandes beneficios.