Carnet de conducir digital ¿pueden multarte si no llevas el físico cuando conduces?

Conducir llevando el carnet es obligatorio para todos los conductores en nuestro país, y es que en caso de que los Agentes de Tráfico te obliguen a detener tu vehículo e identificarte no podrás negarte hacerlo. Con la nueva era de la digitalizacióndigitalización existen muchas dudas acerca de si es obligatorio circular con el carnet físico o si puedes hacerlo sólo con el digital, y nosotros te lo aclaramos a continuación.

En España, cuando hablamos del carnet de conducir solemos referirnos al permiso B, permiso Bque te permite conducir automóviles (cuya masa máxima autorizada no exceda los 3.500 kg y que no tengan más de 9 plazas contando con el conductor). No obstante, y como ya sabrás, existen otros muchos tipos de permiso de conducción que puedes obtener. Aquí te dejamos algunos de ellos:

Aunque pueda parecer que todos los carnet de conducir están pensados para aquellas personas mayores de 18 años, lo cierto es que hay algunos permisos que puedes obtener cuando hayas cumplido 16 años. Hablamos tanto del AM como del A1AM como del A1 (que permiten conducir motocicletas de cierta cilindrada) pero también del carnet B1.

El permiso B1 te permite conducir cuadriciclos, triciclos o quads de hasta 400 kilos con una potencia inferior a los 15kW. Este carnet tiene una validez de tres años tras los cuales puedes obtener el permiso B (el de coche, de toda la vida) haciendo el examen práctico correspondiente. ¿La única pega? Que tienes que estar en posesión del permiso AM, el cual permite conducir ciclomotores.

Con la digitalización, la mayoría de trámites han dejado de hacerse tan pesados para los ciudadanos al poder llevarlos a cabo desde un ordenador o desde el teléfono. Y la DGT no iba a quedarse atrás en todo este proceso, por lo que crearon la aplicación miDGT, donde puedes encontrar varias cosas además de tus permisos de conducir. Aquí tienes toda la información.Aquí tienes toda la información

Muchas personas se preguntan si, con toda la información que ofrece esta aplicación y con todo lo que tenemos en nuestro teléfono es obligatorio llevar el carnet físico de conducir encima. Pues lo cierto es que no, y no podrán multarte si te paran y sólo llevas el carnet digital. Eso si, te recomendamos que siempre lleves el original encima, puesto que la aplicación puede fallar en lugares sin cobertura y tampoco podrás identificarte si no tienes batería.