La DGT alerta: este es el motivo que está detrás del 7% de los accidentes de tráfico

Los accidentes de tráfico en las carreteras siguen siendo uno de los principales motivos de preocupación para la DGTDGT, que intenta reducir el número de siniestros que hay cada año preocupándose por la seguridad de los conductores. Según este organismo, hay un motivo que no suele tenerse en cuenta por los españoles y que es causante del 7% de los accidentes totales que hay en las carreteras.

A pesar de que todo el mundo sabe que está prohibido, son muchos los conductores que a día de hoy siguen cogiendo su coche tras haber consumido alcohol. Si eres de los que comete esta imprudencia, debes saber que no se trata de un problema que pueda afectarte a ti únicamente sino también a todos los que te rodean.

Para muchas personas el consumo de alcohol es indiferente a la hora de conducir, y algunos incluso llegan a creer que conducen mejor después de haberse tomado más de una cerveza. Si no quieres que te multen ni correr ningún tipo de riesgo la única y mejor opción es no consumir alcoholno consumir alcohol, ya que la tasa más segura que puedes dar en un control es 0,0%.

Si por el contrario sigues convencido de que el alcohol no afecta a tu conducción y que no supone ningún riesgo para ti, quizá deberías estar al tanto de las multas multasque supone haber bebido antes de conducir. A continuación te las mostramos en detalle:

Si te niegas a someterte a las pruebas de alcoholemia también puedes enfrentarte a una pena de prisión de 6 a 12 meses y a la privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.

Sin embargo, el alcohol no es el único problema al que se enfrentan los conductores al coger su vehículo, y es que la somnolencia es la causante de más de 1.000 siniestros en las carreteras españolas según los datos que proporciona la DGT.

Es muy recomendable haber descansado correctamente si vas a ponerte al volante de un vehículo y más aún si el trayecto que vas a realizar es largo. Aquí te dejamos 5 consejos para que no te duermas mientras conduces.5 consejos para que no te duermas mientras conduces.