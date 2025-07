Más potencia y tecnología para el Toyota Yaris 2024

Toyota Toyotaamplía las prestaciones y la tecnología del Yaris en su versión 2024. La principal novedad en esta renovación corresponde al apartado mecánico, ya que ahora dispone del motor híbrido 130H, que logra elevar un 12% la potencia sobre la motorización disponible hasta la fecha en este modelo.

Mientras que el propulsor 120H entrega 115 CV, el 130H asciende hasta los 130 CV, lo que se traduce en mejoras tanto en la aceleración desde parado como en recuperaciones en carretera, lo que hace más seguro los adelantamientos a alta velocidad. Y todo incrementando apenas 4 gramos las emisiones d CO2 respecto al 120H. Esto sitúa a ambas motorizaciones como líderes del segmento B en este apartado.

El motor 130H estará únicamente disponible con los acabados deportivos GR Sport y GR Sport Plus, y adicionalmente, el acabado de lanzamiento Premiere Edition.

El Toyota Yaris 2024 es más más seguro y fácil de conducir y de aparcar, gracias al incremento y la optimización de los sistemas de asistencia al conductor Toyota Safety Sense. Por ejemplo, la utilización de una cámara y un radar con mayor alcance y amplitud de exploración, permite que el sistema de seguridad precolisión pueda reconocer ahora la posibilidad de un impacto frontal con un mayor abanico de objetos y vehículos en la trayectoria del vehículo, incluidos peatones, ciclistas y motocicletas.

También se dispone del sistema de Prevención de colisiones en cruces por primera vez en el Yaris. A este se suma la función de supresión de la aceleración; la asistencia proactiva a la conducción para evitar riesgos de accidente habituales al circular a baja velocidad; un nuevo Sistema de parada de emergencia que puede ayudar al conductor en caso de que se encuentre indispuesto o incapacitado cuando el Sistema de mantenimiento de la trayectoria está activado; o el asistencia de salida segura para impedir que se abran las puertas sin querer cuando se acercan vehículos o ciclistas desde atrás.

De igual modo, el control de crucero adaptativo ha sido revisado para que su respuesta sea más rápida y natural, mientras que el reconocimiento de señales de tráfico es ahora más potente, y se han añadido nuevos sistemas al Control de crucero adaptativo para que los adelantamientos sean más seguros.

Todas las funcionalidades del Toyota Safety Sense y del sistema multimedia se pueden actualizar fácilmente sin necesidad de llevar el vehículo al taller, gracias al nuevo sistema multimedia y su módulo de comunicaciones de datos desde la nube. Las descargas se pueden realizar mientras el vehículo está circulando, y quedar listas para su instalación cuando le vaya mejor al conductor.

Toda la gama del nuevo Yaris 2024 pasa a tener de serie el sistema Toyota Smart Connect con la pantalla multimedia de 9 pulgadas en las versiones de acceso de gama, mientras que en los acabados más altos se utilizará la pantalla de 10,5 pulgadas. Además del mayor tamaño y resolución de la pantalla, se ha integrado en este sistema la conexión inalámbrica a Apple CarPlay y Android Auto.

Por su parte, el cuadro de mandos digital pasa a tener 12,3 pulgadas, y permite hasta 12 tipos de configuraciones diferentes. También se ha estandarizado la llave digital en los acabados topes de gama, que permitirá que el Smartphone funcione como llave física del vehículo.

El equipamiento y los servicios variarán dependiendo de los tres niveles de equipamiento que ofrece la gama 2024 del nuevo Yaris Electric Hybrid: con el motor 120H están disponibles las versiones Business Plus, Active Plus y Style, mientras que con el 130H se ofrecen los acabdos GR Sport, GR Sport Plus y Premiere Edition.

Ya se admiten pedidos del nuevo Yaris 2024, con unos precios que arrancan en 22.400 euros, o por 150 euros al mes con Toyota Easy Plus, el programa de financiación y servicios añadidos que incluye 4 años de garantía y 4 años de mantenimiento.