Nissan Concept 20-23, un coche urbano eléctrico, futurista y para circuito

Nissan Design Europe (NDE), el centro de diseño de la firma japonesa en Londres, lleva 20 años haciendo historia. Para celebrarlo, la compañía ha presentado el nuevo Nissan Concept 20-23, un prototipo eléctrico urbano y deportivo diseñado por algunos de los miembros más jóvenes de la NDE para dar respuesta a una pregunta muy simple: ¿Qué coche les gustaría conducir por las calles de Londres? El resultado fue este atractivo concept car que continúa la larga tradición de Nissan Nissande aportar un atractivo carácter lúdico al mundo de los utilitarios y los coches urbanos.

“El joven equipo de NDE recibió un encargo muy sencillo: diseñar un coche eléctrico urbano divertido que te gustara conducir todos los días en Londres. El Concept 20-23 que han diseñado es un utilitario compacto muy influenciado por el mundo de las carreras. Me encanta la historia que cuenta sobre cómo se cruzan los mundos de la vida urbana moderna, los juegos en línea y la movilidad de emisiones cero”, afirmó Alfonso Albaisa, vicepresidente sénior de Diseño Global de Nissan, durante la presentación del prototipo en Londres.

El nuevo Nissan Concept 20-23 presenta una carrocería de turismo de tres puertas y aunque tiene el tamaño y el formato de un coche urbano, lo cierto es que su diseño encaja perfectamente en un circuito, ya que está repleto de añadidos aerodinámicos extremos delante y detrás, con profundos faldones que dirigen el flujo de aire lejos de la parte delantera del vehículo, mediante aberturas que sirven para refrigerar los frenos, y hacia fuera, a través de respiraderos situados justo detrás de las ruedas delanteras.

El prototipo se ha presentado en color gris y su frontal, bastante limpio, cuenta con unos faros LED delanteros muy característicos, pues su diseño está formado por dos finos semicírculos (uno superior y otro inferior) que dotan al frontal de un aspecto moderno y agradable.

El lateral del prototipo es realmente atrevido y espectacular. Los pasos de rueda ensanchados cubren las grandes ruedas con neumáticos de perfil bajo, mientras que la parte superior de los pasos de rueda delanteros y traseros incorpora rejillas de ventilación para reducir la presión que puede generar resistencia al aire en el paso de rueda.

En cuanto a la parte trasera, un gran alerón emerge de la barra del techo y, al igual que en el frontal, dos finos semicírculos de LED forman los pilotos traseros. Cabe destacar que la forma de los pilotos contrasta con las formas cuadradas de la parte inferior del vehículo. Para rematar el diseño exterior del Concept 20-23, se ha integrado una fina toma de aire en el techo del coche para ventilar el habitáculo y ofrecer un mayor confort a los ocupantes.

A pesar de que el Concept 20-23 es únicamente un prototipo exterior, el equipo de diseño de interiores ha querido crear un habitáculo para plasmar el carácter deportivo del modelo. Para acceder al vehículo, las dos puertas se abren hacia arriba desde la base del pilar A. Una vez dentro, vemos un interior limpio y minimalista, donde dos asientos de cubo tapizados con un acabado casi blanco ofrecen una sujeción bastante firme. Además, incorporan un gran reposacabezas que parece estar inspirado en los coches de carreras.

El volante deportivo y de forma rectangular equipa múltiples controles y ajustes, mientras que las levas para ajustar el rendimiento del motor eléctrico y otros interruptores se sitúan detrás del volante, siempre al alcance de la mano del conductor.

Como el interior es una interpretación futurista de la funcionalidad básica de los coches de carreras, el Concept 20-23 solo cuenta con un par de pantallas que ofrecen información vital sin distraer al piloto.

Por último, cabe destacar que el prototipo monta un extintor debajo de las dos barras metálicas de refuerzo que sujetan la consola central.

Nissan no ha detallado las prestaciones del Concept 20-23, por lo que parece que este atractivo y futurista urbano eléctrico no será más que un ejercicio de diseño para homenajear al NDE por su 20 aniversario. No obstante, quién sabe, igual servirá para inspirar a los futuros modelos de la marca, como la nueva generación del Nissan Micra, que se espera que llegue al mercado en 2026.