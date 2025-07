Este es el motivo por el que Google Maps y Waze muestran una velocidad distinta a la que circulas

Seguro que más de una vez has pasado delante de un radarradar y has pensado que ibas a más velocidad de la permitida al mirar tu velocímetro pero, ¿es esto cierto? Algunas aplicaciones de navegación y la mayoría de los coches no muestran la velocidad real a la que estás circulando. A continuación te contamos por qué lo hacen y en qué puede beneficiarte.

Para que te hagas una idea de la importancia de no correr en la carretera, sólo el año pasado la DGT formuló un total de 3.704.675 multas por exceso de velocidad, lo que supone más de la mitad del total de multas de tráfico que se pusieron en nuestro país. Esto significa, básicamente, que los españoles suelen conducir por encima de los límites permitidos.

Los datos de la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA)Automovilistas Europeos Asociados (AEA) dictaminan que los radares más activos de nuestro paísradares más activos de nuestro país están en Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León, por lo que si vas a atravesar alguna de estas comunidades próximamente debes tener cuidado con las multas que puedan ponerte.

Además de los radares de velocidad, hay otros muchas formas que tiene la DGTDGT y la Guardia Civil de controlar el tráfico y las infracciones que cometen los conductores españoles. Aunque todavía no están en marcha en nuestro país, hay dos tipos de radares que ya se están comenzando a usar en países como Francia. Te contamos cuáles son.

Hablamos de los radares de peso y de ruidoradares de peso y de ruido, dos nuevas maneras de vigilar a los vehículos de las ciudades. Aunque en España los radares de peso aún no han llegado, los de ruido si que están en periodo de prueba en ciudades como Barcelona. No se sabe con total seguridad, pero de funcionar en los países vecinos quizá pronto los veamos en nuestro país.

Los velocímetros de los coches y las aplicaciones de navegación como Google Maps o WazeGoogle Maps o Waze suelen mostrar una velocidad distinta a la que realmente estás circulando. Aunque no lo creas, se trata de un truco que está hecho a conciencia, ya que el objetivo es mostrarte una velocidad algo superior a la real para que no tengas problemas con las multas de los radares.

Además, por ley está prohibido que tu velocímetro muestre una velocidad inferior a la real (lo cual sería un grave problema para ti). En resumen, Google Maps, Waze y tu velocímetro no te mienten con maldad, sino que te muestran una velocidad algo distinta (2 o 3 km/h por encima de la real) por tu propio bien.