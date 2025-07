¿Te ha pasado? Estas son las 10 reparaciones del coche más comentadas en Google

Según un estudio de Ipsos sobre la experiencia de los españoles en los talleres, hay 10 reparaciones que suelen repetirse a menudo entre los conductores de nuestro país, de las que seguro que más de una vez has tenido que preocuparte. A continuación te contamos cuáles son las 10 reparaciones más comentadas en Google.

Con la vuelta a la rutina, te habrás dado cuenta de que los atascos y las retenciones tienen de nuevo un papel principal en las mañanas de muchos conductores. Si eres de los que utiliza el coche para ir a trabajar debes saber que hay algunos consejos a tener en cuenta para evitar que tu coche se averíe por estar en un atasco.

Por lo general, es recomendable conducir con la máxima suavidad posible para que tu coche no sufra. Si te encuentras parado por completo en medio del atasco, no está de más dejar el coche en punto muerto así como utilizar el freno de mano si crees que la parada va a ser larga. Así, además de no cansarte, evitarás posibles averías.evitarás posibles averías.

A la hora de elegir un taller al que llevar tu vehículo, seguro que has dudado entre cuál escoger, ya fuera por cercanía respecto a tu casa, el trato que recibes o el precio. A continuación te dejamos 5 claves para elegir correctamente un taller:

Según el estudio, realizado en base a más de 58.000 reseñas de Google, la empresa especializada en el mantenimiento del vehículo Euromaster explica que hay 10 reparaciones recurrentes en los conductores españoles. reparacionesTe las mostramos en este gráfico:

Como puedes apreciar, la reparación de llantas y todo lo que tiene que ver con el neumático encabezan esta lista, pero también se encuentran otros arreglos más sencillos como pinchazos o cambios de aceite y batería. Te recomendamos que revises el estado de tu vehículo con cierta frecuencia revises el estado de tu vehículo con cierta frecuenciapara poder asegurarte de que está correctamente.