Aplazando las ZBE: este ayuntamiento se niega a implantar desde ya las restricciones a sus ciudadanos

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son uno de los temas candentes en España desde que empezaron a implantarse en las diferentes ciudades del país. A pesar de que ya son 11 las ciudades que cuentan con este tipo de zonas, son muchas las que aún no han impuesto las restricciones necesarias. Este ayuntamiento en concreto ha decidido retrasar las medidas hasta dentro de tres años.

Las ZBE entraron en vigor en España para reducir las emisiones contaminantes derivadas del tráfico de los vehículos en las ciudades. La norma establecida por la ley dicta que aquellos municipios con más de 50.000 habitantes deben imponer obligatoriamente una ZBE, y también aquellos superiores a 20.000 personas que tengan una mala calidad del aire.

Este tipo de zonas no solo pretende reducir las emisiones en los municipios sino también regular y reducir el tráficoregular y reducir el tráfico que puede haber en dichas ciudades. Las restricciones de las ZBE afectan en mayor o menor medida a todos los vehículos y la intención del Gobierno es implantar estas zonas en toda España con el paso del tiempo.

Conforme a la normativa de las Zonas de Bajas Emisiones y con la intención de mejorar la calidad del aire, el pasado agosto se dieron a conocer algunos municipios madrileños en los que dentro de poco debería entrar en vigor la normativa sobre bajas emisiones.

La lista completa te la dejamos en este enlaceen este enlace, pero debes saber que entre los candidatos encontramos municipios como Coslada, Pozuelo de Alarcón o Getafe entre otros, por lo que debes tener cuidado al circular si no quieres llevarte una multamulta.

El Alcalde de Badalona anunció en el día de ayer a través de Twitter que la ciudad en que gobierna no solo se niega a implantar la normativa ZBE el próximo 1 de enero de 2024 sino que retrasará su entrada en vigor hasta dentro de tres años, en 2027.

Son muchos los españoles que piensan como Xavier Albiol y defienden que estas medidas son desproporcionadas. Badalona no es el único municipio que aún no ha implantado estas zonasúnico municipio que aún no ha implantado estas zonas, sino que hay otros muchos que de momento no hacen caso de las directrices del Gobierno, como Tres Cantos en Madrid o Ferrol en Galicia. No obstante, debes saber que esto no significa que no vayas a tener que enfrentarte a la normativa de las ZBE en el futuro si vives en alguna de estas ciudades.