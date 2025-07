Esto es lo que tarda tu cuerpo en eliminar el alcohol consumido de cara a una prueba de alcoholemia

Como ya sabrás, conducir habiendo consumido algún tipo de droga o alcoholdroga o alcohol está completamente prohibido y no es recomendable, no solo por la multa a la que te enfrentas sino por el peligro que supones para ti y para los demás al ponerte al volante bajo los efectos de estas sustancias.

Por ley, todos los conductores de un vehículo están obligados a someterse a un control de alcoholemiacontrol de alcoholemia si un agente lo solicita, y en caso de no querer hacerlo la sanción es de 1.000 euros, retirada de 6 puntos e incluso podrías enfrentarte a 1 año de cárcel.

Sin embargo, los conductores de los vehículos no son los únicos que están obligados a someterse a este tipo de controles, ya que los peatones, en caso de estar implicados en un accidente de tráfico, también pueden tener que soplar en un control, enfrentándose a la misma multa que te hemos mencionado anteriormente.

Seguro que alguna vez has escuchado que existen algunos trucos para no dar positivo en un control de alcoholemiacontrol de alcoholemia, como hacer flexiones, mascar chicle o beber mucha agua. Lo cierto es que, aunque pueda parecer mentira, no existe truco que valga para engañar al alcoholímetro si has bebido, por lo que tu esfuerzo será en vano.

Según un estudio, uno de cada tres conductores cree que estas estrategias dan resultado y les librarán de una multa en un control, pero lo cierto es que no.lo cierto es que no Si no lo sabías, la tasa máxima de alcohol permitida en los conductores es de 0,5 (en sangre) o de 0,25 en aire espirado. Si además eres conductor novel la tasa se reduce a 0,3 y 0,15 respectivamente.

Otro de los grandes errores que suelen cometer muchos conductores es creer que el alcohol desaparece de su cuerpo mucho antes de lo que realmente lo hace, y es que la absorción depende de muchos factores, como la cantidad ingerida o si el estómago se encuentra lleno o vacío.

Por lo general, el alcohol dura en tu cuerpo entre 10 y 19 horas, pero como te decimos, son muchas las cosas que debes tener en cuenta. Por lo tanto, la única manera de dar 0,0 en un control de alcoholemia es, sin duda alguna, no haber consumido alcohol.