Alucina con el nuevo récord de altitud del Porsche Taycan Cross Turismo

Hace un mes te contamos como el Porsche Taycan 4S Cross Turismo hizo historia al completar el viaje más rápido en un coche eléctrico, tras recorrer un total de 1.845 kilómetros en 29 horas y 15 minutos. Sin embargo, la firma alemana no deja de sorprendernos y, en esta ocasión, ha logrado batir un nuevo récord Guinness con el Taycan Cross Turismo Taycan Cross Turismotras completar un recorrido extremo de 2.783 kilómetros con un desnivel de 5.573,979 metros, el mayor hasta la fecha en un coche eléctrico.

El desafío, que duró diez días, comenzó en el lago Ayding, el punto más bajo de China (-218,845 metros de altitud), y finalizó en la cumbre del Hongtu Daban (en el Tíbet), en una de las carreteras nacionales más altas del mundo, con 5.355,134 metros sobre el nivel del mar.

Conseguir el increíble récord de altitud de 5.573,979 metros no fue tarea fácil, puesto que la ruta Xinjiang-Tíbet cuenta con vías que no siempre están en buen estado y las condiciones climáticas en dicha zona suelen ser extremas. No obstante, todos estos riesgos sirvieron para demostrar las capacidades off-road del Taycan Cross Turismo, así como su fiabilidad y eficiencia.

A lo largo de la ruta se produjeron cambios drásticos en las condiciones climáticas y geológicas, desde temperaturas extremas de 70ºC hasta carreteras heladas, pero el Taycan Cross Turismo se adaptó a la perfección a cada una de ellas, convirtiendo el viaje en una experiencia única.

Para batir el récord, el Porsche Taycan Cross Turismo pasó por lugares muy conocidos por los apasionados de la conducción off-road: el Gran Cañón de Tomur, el Bosque de Álamos de Tarim, la autopista del Desierto de Sansha, la autopista Dukou-Lunque y la carretera nacional G219, entre otros tantos caminos de tierra y grava, repletos de baches. Cabe señalar que el modo de conducción Gravel del Taycan fue clave para superar con éxito esta aventura.

La recopilación de datos en tiempo real de los factores que afectan al consumo de energía del coche fue clave a la hora de planificar con antelación las paradas de carga. La ruta fue todo un desafío, especialmente en la carretera G219, una vía de terreno montañoso que implica un elevado consumo de electricidad. Sin embargo, la transmisión de dos velocidades del Taycan hizo un trabajo excelente al asegurar que el motor se mantuviera en un rango operativo eficiente.

Otro aspecto que resultó bastante sorprendente fue el paso por un tramo a una altitud de más de 4.000 metros, donde la autonomía fue aumentando gradualmente debido a que el sistema de recuperación de energía pudo alimentar la batería durante un largo descenso.

El ecosistema de carga de la ruta fue poco favorable. Y es que los distintos puntos de carga (CC y CA) distribuidos a lo largo del camino variaban de 22 kW a 120 kW. No obstante, gracias a la arquitectura de 800 voltios de Porsche, el Taycan Cross Turismo pudo aprovechar al máximo la potencia de los cargadores y realizar las cargas de manera eficiente.

Por último, es importante destacar el sistema de gestión térmica inteligente del Taycan Cross Turismo, puesto que aseguró la temperatura de funcionamiento óptima de los componentes del vehículo en todo tipo de condiciones (lluvia, nieve, viento, cumbres de más de 4.900 metros, etc.). Gracias a este sistema, el Taycan mantuvo un elevado nivel de eficiencia de carga durante toda la aventura.