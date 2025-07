El ascenso triunfal de la Rodibook

La Rodibook Rodibookvolvió a ser un éxito de convocatoria. Fiel a su cita anual, los incondicionales de las dos ruedas, tanto de asfalto como de tierra, vivieron el primer fin de semana de septiembre una de las citas más esperadas de años. La Rodibook llegaba a su duodécima edición con el nombre “Rutas Secretas del Pirineo” y un especial compromiso con el territorio. En este sentido destina 10 euros de la inscripción de cada participante a hacer acciones de colaboración solidaria con el territorio del Pirineo por donde discurren las rutas.

Vielha, en la Val d’Aran, volvió a ser el epicentro de este evento motero no competitivo cuyo parte de su atractivo es seguir una ruta secreta siguiendo un roadbook o libro de ruta, un recorrido que supera los 700 kilómetros en el caso de la Rodibook On Road y 500 kilómetros en la Off Road, kilometrada a cubrir en un día, en teoría.

Como principal novedad, este año la Rodibook ha contado con una nueva ruta Off Road, la Trail Off Road Rookie, una opción ideal para aquellas personas que se les hace cuesta arriba hacer del tirón más de 350 km por caminos. La dificultad técnica entre la Off Road Pro y la Rookie es la misma. La diferencia está en la distancia total y el porcentaje de carretera, mayor en el caso de la Rookie.

Uno de los principales atractivos es el factor sorpresa pues los participantes no saben la ruta que van a vivir hasta el día previo a la ruta, momento en el que se le entrega el roadbook en papel o se descargan en la tablet la versión digital. En esta edición, los participantes se podían descargar la App Rally System, que les hacía de trip y contenía los Way Points (puntos de paso) de las rutas. A la vez, les permitía controlar la velocidad, así como respetar las zonas delicadas tanto por el medio natural como para el bienestar de los pueblos.

El respeto por el medio ambiente y la convivencia entre motoristas ha sido también protagonista a través del proyecto Rodibook BetterWay, con el que la organización trabaja para mejorar su compromiso con la naturaleza y las comunidades locales por donde para la ruta. Como hemos apuntado se destinaron 10 euros de cada inscripción a este efecto recaudando un total de 13.293 euros que se ha destinado a asociaciones y entidades locales que promueven proyectos sociales, medioambientales y culturales en el Pirineo.

El sábado día 2 de septiembre a las 6:00h de la mañana se dio el pistoletazo de salida a la Rodibook 2023, con los participantes de la ruta On Road. Tras ellos, fue el turno de los inscritos en la modalidad Off Road a las 7:00h.

Los participantes de la Rodibook On Road Pro recorrieron más de 750 km por carretera y necesitaron una media de 15 horas para cubrir todo el itinerario. En cuanto a los inscritos a la modalidad Off-Road Pro, se enfrentaron a un roadbook de más de 400 km, realizando así la que ha sido la ruta más exigente y dura de todas las que han celebrado.

La edición de la Rodibook 2023 On Road quedará grabada en la memoria de todos los valientes aventureros que participaron. Desde el comienzo de la ruta, enfrentaron las inclemencias del tiempo, con lluvias que los acompañaron desde la salida y durante numerosos tramos del trayecto. A pesar de esto, el 97% de los participantes demostró su compromiso con la filosofía de la Rodibook, que consiste en explorar las rutas secretas del Pirineo, disfrutando de cada momento sin importar las adversidades.

A medida que avanzaron, especialmente en la parte que cruzó Francia, los participantes fueron recompensados con momentos espectaculares de sol y vistas magníficas. La ruta en sí misma fue una odisea, con una longitud considerable y una velocidad promedio de 48 km/h, enfrentando más de 15 puertos de montaña clásicos del Tour de Francia. A pesar del agotamiento físico, la alegría y emoción de completar la ruta superaron cualquier cansancio.

Es relevante destacar que no hubo incidentes graves en la carretera, ya que todos los participantes mostraron un gran respeto por las normas y por sus compañeros de ruta. Además, se ofrecieron estratégicamente 4 escapatorias a lo largo de la ruta para aquellos que no se sintieran capaces de completarla.

La Rodibook On Road de este año, diseñada por Fernando ‘Búfalo’ Gil, se caracterizó por carreteras estrechas y caminos asfaltados poco transitados, donde en algunos tramos la hierba crecía en el asfalto debido a la baja circulación. En realidad, el 80% de la ruta fue completamente nueva, añadiendo un elemento adicional de emoción y descubrimiento para todos los participantes. En resumen, la Rodibook 2023 On Road fue una experiencia inolvidable que capturó la verdadera esencia de la aventura en carretera.

La Rodibook Off Road 2023 transcurrió principalmente por las mágicas comarcas Oscenses del Sobrarbe y Ribagorza. Durante la mañana, atravesaron el Parque Natural del Posets-Maladeta, el Valle del Chistau, rodearon la Peña Montañesa, pasaron por Campo, ascendieron al Chordal y regresaron a través del Túnel de Vielha, después de recorrer una hermosa pista por el Valle de Boí.

Este año, la ruta Off Road estuvo acompañada por un temporal de lluvia que marcó toda la jornada, desde la salida hasta algunos tramos del recorrido. Si ya se consideraba que la ruta de este año era la más exigente de todas las Rodibooks Off Road celebradas hasta ahora, la lluvia convirtió algunos tramos en lodazales prácticamente intransitables debido al barro. El domingo por la mañana, la organización puso a disposición de los motociclistas un equipo de rescate para recuperar más de 30 motos que quedaron atrapadas en el barro.

La dureza de la ruta Off Road de este año fue tal que solo 7 participantes lograron completar la Ruta Pro entera. Sabemos que la meteorología es parte integral de la aventura y del juego, y esto es lo que define la Rodibook. Felicitaciones a todos los participantes, quienes demostraron ser auténticos aventureros.

Tras un nuevo éxito de Rodibook se esconde el trabajo titánico de un grupo humano liderado Jordi Esteve junto a Salva Echevarría responsable de las Rutas Off Road y Fernando ‘Búfalo’ Gil , tridente que ya está trabajando en la edición de 2024.