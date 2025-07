Las Zonas de Bajas Emisiones ya cuentan con un mapa interactivo que te permite localizarlas: te lo enseñamos

Son ya 17 las ciudades que cuentan con una Zona de Bajas EmisionesZona de Bajas Emisiones en nuestro país, pero son muchas más las que pronto pueden contar con una en funcionamiento. Si aún no sabes cómo localizar estas zonas te traemos una nueva herramienta con la que podrás hacerlo fácilmente.

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) entraron en vigor en nuestro país para reducir las emisiones contaminantes derivadas del tráfico de vehículos en las ciudades. Por norma general, aquellos municipios con más de 50.000 habitantes cuentan obligatoriamente con una ZBE y también aquellos municipios con más de 20.000 habitantes con una mala calidad del aire.

Este tipo de zonas pretenden no solo reducir las emisiones en estos municipios sino también regular y reducir el tráfico así como evitar problemas de aparcamiento. Las restricciones de las ZBErestricciones de las ZBE afectan a la mayoría de vehículos pero existen algunas excepciones, como es el caso de los vehículos matriculados como históricosvehículos matriculados como históricos, por lo que si tienes uno debes saber qué ventajas tienes.

Las ZBE cuentan también con otros inconvenientes, ya que en muchos casos se piensa que las restricciones de estas zonas afectan más a aquellas personas con un poder adquisitivo menor, ya que la compra de un vehículo eléctrico o híbrido no está al alcance de todos a pesar de las ayudas que ofrece el Gobierno.

Además, como seguramente te haya pasado, muchas personas no saben del todo en qué sitios no puede circularse y en cuáles sí, porque la señalización a veces puede resultar confusa o porque hay algunas ciudades que, a pesar de estar obligadas a tener una ZBE, aún no la han impuesto.aún no la han impuesto. No obstante, por fin hay una solución a este problema, y te la traemos a continuación.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha tomado por fin cartas en el asunto y ha publicado un mapa en el que puedes encontrar todos los municipios de nuestro país que están en la obligación de tener una ZBE (aunque no todos lo cumplan). En él podrás encontrar no sólo la zona sino también el área y perímetro que abarca y sus diferentes horarios.

Este mapa está disponible en la propia página web del Ministeriopágina web del Ministerio, que ha anunciado que llegará también próximamente a los GPS de los conductores, por lo que pronto lo tendrás aún más a mano.