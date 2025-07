Honda CR-V vs Honda Z-RV: ¿Cuál me conviene?

Hasta la fecha, Honda se mantenía con un perfil bajo en lo que a transición electrificada se refiere. Con una gama muy escasa, la firma japonesa parecía apagarse poco a poco, pero solo estaba rearmándose. Actualmente, la gama SUV cuenta con cuatro modelos: el E:NY1 100% eléctrico, el HR-V, el ZR-V nuevo y el CR-V, también nuevo.

Del Honda HR-V puedes encontrar la prueba en este artículo y también os hablamos de las novedades que imprime Honda en su primer SUV 100% cero emisiones, el E:NY1. Estas líneas servirán para marcar las diferencias entre el Honda ZR-V y el CR-V, dos modelos parecidos en su concepto dinámico, equipamiento y estética pero con un cliente objetivo muy distinto.

El Honda ZR-V es un crossover del segmento C puramente híbrido de 4,57 metros de largo por 1,84 m de ancho y 1,62 m de alto, así que se coloca justo entre el HR-V (más compacto) y el CR-V (el más grande). Este último pasa a los 4,71 metros de longitud por 1,87 m de ancho y 1,67 m de alto, con una distancia entre ejes de 2,70 metros, así que es un D-SUV.

El CRV es 10 mm más ancho y 80 mm más largo que su predecesor, con una distancia entre ejes 40 mm mayor. Por tanto, nos encontramos con un espacio más habitable y una capacidad de carga de hasta 587 litros en la versión híbrida 4x2 del CR-V frente a los 380 del ZR-V.

Estos datos los enfocan a compradores con necesidades muy distintas. Mientras el ZR-V es versátil, ágil y de diseño deportivo, el CR-V ataca a aquellos conductores con necesidades de espacio, familias que quieren viajar de manera confortable, con un consumo homologado muy interesante y un nivel de equipamiento superior a la media de sus rivales. Además, en esta última generación es más ancho y la segunda fila de asientos se puede desplazar 18 centímetros y reclinar (8 posiciones).

Aquellos que busquen un paso más en la electrificación, como puede ser la propulsión híbrida enchufable, deberá dar el salto al Honda CR-V. La sexta generación de este todocamino se comercializará en dos variantes híbridas convencionales de 184 CV, tracción delantera (5,9 l/100 km) o total (6,7 l/100km), y una opción híbrida enchufable, también de 184 CV de potencia pero con 82 kilómetros de autonomía eléctrica (0,8 l/100km) gracias a la batería de 17,7 kWh. Se carga en tomas de hasta 6,8 kW (2 horas y media) y tiene un modo Charge, que utiliza el motor de combustión para regenerar autonomía.

En función de la propulsión escogida, el maletero del Honda CR-V pasa de los 587 litros comentados anteriormente a 579 litros para la opción 4x4 híbrida y a 617 litros de capacidad para la opción híbrida enchufable (635 con el doble fondo) con distintivo Cero de la DGT.

El Honda ZR-V, en cambio, solo se venderá con el sistema híbrido de 184 CV, que está conformado por un bloque gasolina de cuatro cilindros y 143 CV de potencia y dos motores eléctricos: uno de 184 CV y un pequeño a modo de generador. El ZR-V, como sucede con el Civic y el CR-V, combina los tres motores en función de la situación. Arranca siempre en modo ELECTRIC, así que es el motor de 184 CV el encargado de mover el coche. En cuando requiere de la ayuda del propulsor térmico, pasa a modo Hybrid de manera automática (también puedes seleccionarlo), pero sigue siendo el motor eléctrico en que mueve las ruedas.

Es decir, el bloque de gasolina solo pasa energía a través del generador y únicamente en el modo Engine es el motor térmico el encargado de mover las ruedas. Pese a lo complicado que pueda parecer, este sistema no tiene repercusión ninguna a la hora de conducir. Tras algunos kilómetros al volante, confirmo que los cambios son imperceptibles e incluso me resulta más agradable que el sistema de Toyota, más ruidoso y con variaciones en las revoluciones. Un detalle que no notas en los Honda ZR-V y CR-V híbridos.

En ambos casos nos encontramos con modelos más caros que sus rivales, pero con un nivel de acabados, calidad de rodadura y equipamiento superior. El Honda ZR-V tiene un precio de partida de 44.950 euros, superior al de un Toyota RAV4 (40.100 euros)RAV4, Renault Austral E-Tech (38.423 euros) y losKia Sportage(38.000) o Hyundai Tucson(39.025 euros) híbridos.

En el caso del Honda CR-V sucede más de lo mismo en cualquiera de sus versiones. Si comparamos la opción híbrida, el precio de partida es de 51.545 euros para el 4x2 y 56.565 euros para el 4x4. ElNissan X-Trail e-Powersale desde 44.460 euros y el Peugeot 5008 GT Hybridse queda en 45.340 euros. Si hablamos de la opción híbrida enchufable e:PHEV saltamos a 61.760 euros para el Honda, frente alFord Kuga PHEV de 45.457 euros o el DS 7 Bastille de 45.800 euros.