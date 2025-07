¿Se ha terminado el AdBlue de tu coche? Esto es lo que te puede pasar si no lo rellenas a tiempo

Muchos coches actualmente utilizan AdBlue y este ha cobrado mucha importancia en los últimos años por sus características para propulsar los vehículos diésel. Se trata de un líquido que, si está incluido en tu coche, debes llevar obligatoriamente.

No obstante, existen muchas preguntas acerca de cómo rellenar el AdBlue en tu coche, cuál es su precio precioo incluso qué es lo que puede pasar si el depósito de AdBlue se agota por completo. Todas estas dudas te las resolvemos a continuación.

El AdBlue es un líquido incoloro e inoloro compuesto por agua desionizada con un 32,5 % de urea. Se trata de una sustancia que no es inflamable ni tóxica, lo que implica que no contamina el medio ambiente y por lo tanto se use en muchos vehículos diésel.

Desde 2014, el AdBlue se utiliza para que los vehículos de gasoil emitan menos gases contaminantesvehículos de gasoil a la atmósfera. En concreto, la normativa Euro 6 (vigente desde el año anteriormente mencionado) limita las emisiones de Óxidos de nitrógeno (NOx) a 80 mg/km, por lo que si tu coche diésel es relativamente nuevo probablemente utilice AdBlue.

Si llevas poco tiempo con tu coche diésel o si simplemente nunca has rellenado el depósito de AdBlue porque no se ha dado anteriormente la ocasión, te explicamos cómo hacerlo, para que veas que es mucho más sencillo de lo que crees.

La mayoría de este tipo de vehículos cuenta con un tapón de AdBlue situado al lado del de repostaje de diésel, por lo que simplemente has de rellenarlo como si de combustible se tratara. Si por el contrario no encuentras un tapón, es posible que éste se encuentre en la parte trasera de tu coche algo más “oculto” en el doble fondo del maletero.

Aunque hayas podido escucharlo por ahí, la falta de AdBlue no va a provocar en tu coche ningún tipo de averíaavería, pero eso no significa que no debas tener siempre este líquido a unos niveles correctos en tu coche.

Lo cierto es que, además de que circular sin AdBlue si tu coche lo requiere es ilegal y puede desembocar en una multamulta, son muchos los coches de este tipo que pueden sufrir problemas al arrancar al quedarse el depósito vacío, por lo que es posible que no pudieras arrancar tu coche hasta que repostases AdBlue.