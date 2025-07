Volkswagen Passat Variant: el auténtico familiar

Hablar de coches diésel hoy en día es hacerlo de un combustible odiado, perseguido y castigado por las normativas ambientales, pero todavía tienen su lugar en el parque. Por mucho que hablemos de lo increíble del Mercedes-Benz EQS con 743 kilómetros de autonomía, o del Tesla Model S de hasta 652 kilómetros, los coches a gasóleo siguen siendo los más adecuados para el cliente que hace muchos kilómetros. Si a eso le sumas el confort de rodadura, la tecnología, seguridad y un maletero de 650 litros de capacidad, el Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI de 150 CV merece estar en la lista de posibles y te contamos el porqué.

Que los coches diésel son los mejores para viajar no es nada nuevo, se hicieron famosos por ello y acabaron por conquistar el mercado. De eso hace mucho y polémicas como el Dieselgate, además de la persecución política por las emisiones de partículas como el hollín y otros metales perjudiciales para la salud del ser humano, no han ayudado a su buena fama. La innovación no ha sido suficiente y pese a la incorporación defiltros de partículas y el AdBlue,la hoja de ruta de Europa ha eliminado al gasóleo del futuro de la movilidad.

La electrificación es el camino y las autonomías actuales ya nos permiten movernos con facilidad por las principales vías comerciales en España. Eso sí, le queda mucho a la red de puntos de recarga para ser una alternativa reala las necesidades de kilómetros de muchos usuarios, que siguen teniendo en modelos como el Volkswagen Passat diésel la mejor de las opciones. Y como no es lo mismo decirlo que vivirlo, completamos un viaje de 782 kilómetros sin paradas y con un gasto medio de 5,5 l/100 km a la hora de entregar el vehículo con, todavía, 260 km de autonomía.

El Passat Variant probado es una unidad con el acabado R-Line que, como sucede en los SUV de la firma, parece imprescindible para darle el toque deportivo, juvenil y elegante que merece un Volkswagen. Su precio de partida es de 48.657 euros que, si bien no tiene ayudas ni ahorro de impuestos, sigue siendo inferior a los casi 90.000 euros de un Tesla Model S o los 124.375 euros de un Mercedes-Benz EQS 450+.

Con el distintivo C en el parabrisas no podrás aparcar de forma gratuita en las calles de Madrid o acceder libremente por el centro de muchas ciudades europeas. Es posible que impidan tu paso en unos años pero, ¿Imaginas cuántos taxis puedes pagar con la diferencia de precio?

No solo eso, viajar también tiene un coste por kilómetro casi idéntico, no olvidemos que los puntos de carga van desde los 0,30 el kWh de puntos Wenea hasta los 0,79 el kWh de las tomas Ionity0,79 el kWh de las tomas Ionity. Esto supondría que cargar el mismo EQS que utilizamos de ejemplo cuesta unos 85 euros, más el tiempo de espera, frente a los 95 euros de llenar los 66 litros de depósito de diésel con los 1,44 euros de media que encontramos hoy (6/06/2023) en Madrid.

Pero no todo son números con los coches, también hay un aspecto pasional que se refiere a su diseño y dinamismo. El primero de esos atributos es tan subjetivo como cambiante con el paso de los años, una línea temporal que el Volkswagen Passat consigue superar sin apenas sentirse viejo por su estética elegante, refinada y sin estridencias. En su última generación, la silueta Variant mide 4,77 metros de largo por 1,83 m de ancho y 1,51 m de alto, con una distancia entre ejes de 2,78 metros.

La experiencia al volante de esta unidad, que monta el bloque 2.0 TDI de 150 CV de potencia y cambio DSG de 7 velocidades es intachable. Su confort de rodadura te permitirá realizar los viajes de una tirada, pese a no ser lo recomendable por seguridad. Un elemento que también está asegurado tras su última actualización, en la que implementaron los últimos sistemas de ayuda a la conducción y seguridad de la firma bajo el paraguas del Travel Assist.

Además, la puesta a punto del Passat Variant también te concede ese punto de diversión y estabilidad de la dirección progresiva y el bloqueo de diferencial electrónico (ambas opcionales). El puerto del Parque Natural de la Sierra de Cebollera (Soria) sirvió como carretera de pruebas y, pese a la lluvia, pude comprobar la efectividad de las pequeñas levas tras el volante y un tarado de suspensiones acorde a todo tipo de curvas y situaciones.