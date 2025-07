El Ferrari Enzo de Alonso lidera la subasta «L’AstaRossa»

Cualquiera que tenga en mente comprarse un Ferrari de colección, tiene que marcar la fecha del 8 de junio en el calendario. MonacoCarAuctions va a organizar el próximo jueves la primera edición de “L’AstaRossa”, una subasta de más de 40 unidades de lo más exclusivas del pasado y presente de la firma del cavallino rampante.

Se trata de un catálogo en el que es difícil destacar cualquiera de los vehículos ofertados, pero que algunos de ellos tienen destacadas peculiaridades.

Uno de ellos es un Ferrari Enzo salido directamente de la colección privada de Fernando Alonso. Pintado en color Rosso Corsa, con la calificación de “Scocca n.1” (primer chasis) en su libro rojo Ferrari Classichey con sólo 4.800 km recorridos, la organización espera que este Enzo supere los 5 millones de euros durante la subasta.

No obstante, para los que no dispongan de tal cantidad, también podrán pujar por otros coches no menos interesantes como el Ferrari 250 GT Boano de 1956, uno de los 14 que se construyeron con chasis de aluminio por Carrozzeria Boano y que, se prevé que se venda en un precio entre 1,3 y 2 millones de euros.

También son dignos de mención el Felber Ferrari 365 GTC/4 “Beach Car” by Michelotti, una unidad única fabricada en 1972 y cuya adjudicación se realizará entre los 650.000 y el millón y medio de euros, un 599 GTO de 2011 (750.000-950.000 euros), un 488 GTB modificado para conducción sobre hielo (190.000-225.000 euros) o un 328 GTS Koenig de 1988 (475.000-700.000 euros), entre otros.