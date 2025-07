¿Quieres un Citroën My Ami Buggy? Esta es tu gran oportunidad

El próximo martes 20 de junio el modelo más disruptor de la gama Citroën será el gran protagonista. La marca del doble chevrón pondrá a la venta solo a través de su portal digital las 60 unidades exclusivas del My Ami Buggy, un cuadriciclo de edición limitada que en su primera experiencia 100% digital de hace unos meses consiguió ‘colarse’ en la casa de 50 afortunados en tan solo 18 minutos. Esta acción no viene sino a reforzar la tendencia del mercado a través del comercio electrónico, una parcela en la que Citroën tiene depositadas muchas esperanzas “aunque no las únicas. Cada cliente requiere un lenguaje diferente”, afirman desde la marca. El Citroën My Ami Buggy se ofertará desde las 12.00 horas del día 20 de junio, de forma completamente online a través de su página web y con un precio de salida de 10.490 euros.

La firma francesa de Stellantis apuesta por la omnicanalidad en su proceso de transformación, proporcionando herramientas de venta que permitan al público acomodarse a sus necesidades. “No todo el mundo quiere comprar un vehículo yendo al concesionario, pero tampoco todo el mundo pretende cambiar de coche a través de internet. El comportamiento del cliente es diverso. De ahí la apuesta omnicanal”. En el mercado, el 75% de los clientes quieren ver el vehículo antes de comprarlo, dos de cada tres consideran imprescindible probarlo antes de decidirse, mientras que un 38% prefiere negociar en persona o no se siente cómodo online.

En este viaje a través del universo digital, pero con los pies en el suelo, Citroën tiene en el Ami el modelo perfecto para experimentar y trabajar las nuevas tendencias de comercialización. En un evento desarrollado en el espacio Meta de Madrid, la marca ha presentado su estrategia 100% digital para un vehículo que pretende conquistar no solo las ciudades, sino todo el entorno en el que el desplazamiento corto juegue un papel clave.

El Citroën Ami, al que le han salido hermanos en el grupo como el Opel Rocks y el Fiat Topolino siguiendo la idea de un modelo transversal (pero con estrategias distintas), compite en un campeonato en el que los vehículos diesel mantienen su hegemonía. Estamos hablando del territorio de los cuadriciclos. Este mercado ha tenido un crecimiento del 25% en lo que va de año y representa un 93% de las matriculaciones de alternativas eléctricas.

Se pelea con marcas como Aixam (líderes del mercado), Ligier, Microcar y las emergentes Silence y SeatMO, ocupando el segundo puesto tras dos años en el mercado. Pese a ser modelos enfocados idealmente al transporte de última milla (hay varias versiones en el mercado con el perfil ‘cargo’ incluyendo el Ami), el canal particular es el más importante.

Para la marca, su oferta 100% eléctrica le permite posicionarse de cara a un cambio inminente en las tendencias de movilidad urbana “y también interurbana de corta distancia”. Los 74 kilómetros de autonomía del Ami pueden parecer pocos, pero en este tipo de vehículos solo se cubren cinco kilómetros al día. Desde la marca confirman el papel ‘evangelizador’ del Ami, donde el 70% de los clientes son nuevos y el 92% experimenta su primera experiencia de conducción eléctrica. El Ami abre la marca a nuevos públicosCitroën comercializa el Ami a través de varios canales, pero en el digital donde quiere hacerse fuerte. Esto refuerza el hecho de que Stellantis prevé doblar cada año hasta 2024 su número de operaciones comerciales 100% online hasta que representen un tercio del total en 2030.

Es cierto que por ahora los volúmenes no son grandes, una media de entre 60 y 100 modelos al mes lo atestigua, pero la intención de la marca es la de superar el millar en un año. Quieren poner en foco en el entorno digital, aunque en España el nivel de compra a través de internet es tan solo del 37%, lo contrario de Europa donde este dato crece hasta el 60%. Aunque lo hacen con la boca pequeña, desde Citroën incluso vislumbran con un ¿por qué no? la opción de comercializar a través de una máquina de vending, una opción que viendo los tiempos que corren no está tan lejos, y para lo que hay que estar preparados.