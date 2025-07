Cupra Tavascan: los coches eléctricos también son divertidos

Desde Cupra Cupraavisan que los coches eléctricos también son divertidos. Y lo cierto es que el nuevo Tavascannuevo Tavascan invita a dar por buena semejante afirmación. Todavía es pronto para probarlo en carretera, ya que llegará a los concesionarios en el verano de 2024, pero la firma de Martorell nos ha permitido verlo, y tocarlo, y la verdad es que tiene muy buena pinta.

En 2019, Cupra presentaba un “show car” que significaba una nueva imagen para la marca. Querían enfocarse en las nuevas generaciones y se inspiraron en ellos para desarrollar este nuevo Tavascan. Recuerdo cuando probé por primera vez el Formentor Formentorque, al llegar a una rotonda, un vehículo que circulaba por ella se detuvo para dejarme pasar y ver el vehículo. Y eso es lo que quiere Cupra, que el público gire sus cabezas al verlo pasar y se pregunte, ¿qué es eso?

Exteriormente el vehículo impresiona. En el frontal destaca un gran logo de Cupra en la parte más adelantada del frente, sobre el capó, que se sitúa sobre el lettering de la marca y una fina firma lumínica que aporta presencia y frescura. Y es que unas luces con tres triángulos se ven en muy pocos vehículos. En los laterales, las entradas de aire lo filtran para llegar a unas llantas con un diseño específico para filtrar ese aire y ayudar aerodinámicamente.

Lateralmente destaca el estilo Coupé, que arranca en un pilar “A” muy inclinado y termina con una caída que genera deportividad y exclusividad. Unas características enfatizadas por una línea de nervio por encima de las manillas de las puertas, que marcan una línea que va de más a menos y que acentúa su agresividad.

No cabe duda de que lo más espectacular de la zaga del coche es su firma lumínica. No solo une las ópticas por un haz de luz que va de un lado a otro, sino que en este caso se ilumina también el logo de Cupra que va en el centro, con lo que el impacto visual es extraordinario. No cabe duda de que es una magnífica manera de que nos identifiquen en la lejanía, y que todo el mundo sepa que está rodando un Cupra Tavascan. Si nos acercamos un poco a las ópticas, podremos ver la extraordinaria configuración de las mismas, formadas por miles de diminutos leds, además de incorporar el nombre del modelo en el centro de la misma.

Si exteriormente, el nuevo Cupra Tavascan impresiona, su interior es asombroso. Los diseñadores de Cupra han dado un paso adelante. Han sido atrevidos, y crearon una estructura central única, en lo que a diseño se refiere. Se prolonga hacia el salpicadero y lo abrazara, con una nueva estructura para las salidas de los aireadores novedosa y exclusiva. La pantalla central, de quince pulgadas, alberga un sistema de infoentretenimiento, en donde los ocupantes podrán interactuar con sus teléfonos móviles consiguiendo una extensión de los mismos. El volante típico de Cupra repite diseño con dos botones bajos los radios, que nos llevan a un mundo totalmente diferente.

En lo que a medidas se refiere, el nuevo Cupra Tavascan mide 4,64 metros de largo, 1.86 de ancho y 1.60 de alto. El maletero es considerable, con 540 litros. Ofrece dos tipos de variantes diferentes, siempre bajo una batería de 77kWh de capacidad neta. La primera entrega 286 CV de potencia, 210 kW, y desde Cupra confirman una autonomía de 550 kilómetros, cifra a tener en cuenta si nos planteamos un viaje largo. La segunda será, sin lugar a dudas, el sueño de muchos, ya que la versión VZ ofrecerá 340 CV, 250 kW, de potencia, tracción total, y una autonomía de 520 kilómetros.

A la hora de hablar de recarga, si contamos con un cargador de 135 kW, podremos cargar cien kilómetros de autonomía en tan solo siete minutos; mientras que necesitaremos media hora para cargar del 10% al 80%.