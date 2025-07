El Citroën My Ami Buggy puede enrollar sus puertas y el techo

Citroën Citroënlanza la segunda serie limitada del pequeño AmiAmi. En esta ocasión se trata de una versión enfocada a la aventura, que se distingue por su diseño y por su sistema enrollable de puertas y techo.

Por lo primero que se distingue el nuevo My Ami Buggy es por el color caqui de la carrocería, en contraste con los elementos de protección en color negro: parachoques, defensas, cubrecárteres, embellecedores de los faros, pasos de rueda, faldones laterales y alerón trasero. Además, se han insertado piezas amarillas tanto en el exterior (embellecedores de la parte delantera y las flechas situadas encima de los pasos de rueda) como en el interior de este Ami (portaobjetos, correas en las puertas, ganchos para bolsas, costuras de los asientos y alfombrillas), para darle un toque más distinguido.

Pero sin lugar a dudas, lo que define a este My Ami Buggy es que carece puertas y techo para disfrutar al máximo del tiempo de ocio, mantener el contacto directo con la naturaleza y ofrecer mayor sensación de libertad. Eso no significa que el coche no se pueda coger los días de lluvia o frio, puesto que Citriën resguardar a los ocupantes de las inclemencias del tiempo, con unos originales elementos de protección.

Se trata de unas lonas de plástico con cremallera que hacen las veces de puertas. Éstas se pueden enrollar hacia la parte trasera y fijarlas unas vez plegadas en los pilares de las puertas con unos cierres a presión. Y cuando no se necesiten se desmontan por completo y se guarda en casa. Y lo mismo pasa con el techo, puesto que Citroën ha diseñado un nuevo sistema de cierre de la capota, con un tejido negro e impermeable que también lleva una cremallera para poder enrollarse y sujetar a la parte trasera del vehículo con unos cierres a presión. Y como las ‘puertas’, es totalmente desmontable si no se va a utilizar. Finalmente, en la parte delantera del My Ami Buggy se prolonga el marco del techo para formar una visera que subraya el aspecto recreativo de este modelo.

En el interior, encontramos un cuadro de instrumentos que sigue integrado en la columna de dirección, pero presenta una nueva carcasa arqueada que le confiere un aire retro. Otro elemento exclusivo del My Ami BuggyMy Ami Buggy es la bolsa extraíble que se encaja en el hueco situado en el centro del volante y que, además de ser práctica e ingeniosa, actúa también como elemento decorativo. Se sujeta colocando unas correas con cierre de clip alrededor de los dos arcos. Esta bolsa de cremallera se puede utilizar para guardar objetos personales y los ocupantes la pueden llevar consigo cuando abandonan el vehículo.

El toque tecnológico de este modelo corre a cargo de un pequeño altavoz Bluetooth llamado «Ultimate Ears Boom» que puede llevarse fácilmente a cualquier parte. Con gran potencia y sonido envolvente de 360°, es resistente e impermeable al agua, y ofrece una autonomía de uso de hasta 15 horas. Se inserta en una carcasa especial situada en el salpicadero, justo al lado del volante.