Opel potencia el Corsa en todos los sentidos

OpelOpel lanza el nuevo Corsa con aquello que demandan los nuevos tiempos: un diseño más atractivo, tecnología de vanguardia, y más opciones mecánicas con propulsores eléctricos más capaces.

Y en este último apartado está precisamente una de las principales novedades del Corsa de última generación, ya que estrena una nueva motorización 100% eléctrica con 156 CV y 402 kilómetros de autonomía402 kilómetros de autonomía. Esta se une a la existente hasta la fecha, con 136 CV y 357 kilómetros de autonomía. Ambas ofrecen carga rápida, pudiendo pasar del 20 al 80% en tan sólo 30 minutos.

Pese a ampliar la gama BEV del Corsa, Opel no ha querido dejar huérfanos a aquellos que no quieren o no pueden optar a una versión totalmente eléctrica, ofreciendo por primera vez propulsores microhíbridos con etiqueta ECO, al dotar de un sistema de 48 voltios a los motores de gasolina de 100 y 136 CV que ya se ofrecían en este modelo. Además, Opel anuncia que mantendrá en el catálogo del Corsa motores de combustión altamente eficientes, por lo que puede que se sigan comercializando los propulsores gasolina de 75 y 100 CV con etiqueta C.

Un coche tiene que entrar por la vista, y lo cierto es que el nuevo Corsa es más atractivo que su predecesor, ya que adopta el característico frontal de la marca con el diseño ‘Vizor’. La sección negra del frontal que se extiende entre ambos faros LED, junto a unos ‘air inlets’ ópticos ubicados en el área inferior del parachoques más grandes y prominentes, hacen que el Corsa tenga una presencia más rotunda y de la sensación de estar más asentado sobre el asfalto.

En la vista lateral se mantiene como seña de identidad la sensación del techo flotante, mientars que en la zaga la placa de identificación del Corsa aparece ahora, como se vió por primera en el ‘Opel Corsa 40’, en el centro del portón. Dependiendo del nivel de equipamiento, el logotipo de la marca en la parte delantera y trasera se presenta en llamativo negro o plata mate satinado. Finalmente cabe destacar que la pintura Grafik Grey está por primera vez disponible para el Corsa.

Mientras que en el exterior se proyecta una imagen más elegante y deportiva, en el interior se ha creado una atmósfera moderna y tecnológica. Más allá del nuevo diseño de los asientos, el volante y la palanca de cambios, lo que más destaca en el habitáculo del nuevo Corsa es que opcionalmente se puede crear una cabina totalmente digitalizada con el Snapdragon Cockpit de Qualcomm Technologies. Esto hace que el usuario disfrute de capacidades mejoradas de gráficos, multimedia, visión por computadora e inteligencia artificial (IA).

Como ya es habitual, el Corsa tiene elementos tecnológicos de coches más grandes y exclusivos, como el sistema de luz matricial LED Intelli-Lux adaptativa y sin deslumbramiento, que ahora integra 14 elementos LED controlables individualmente, en vez de 8, lo que garantizan una experiencia de conducción brillante.

Además, el nuevo Corsa puede disponer de: un sistema de navegación con servicios conectados, reconocimiento de voz natural “Hey Opel” y actualizaciones inalámbricas. Además, las pantallas en la pantalla táctil a color de 10 pulgadas del sistema de navegación y multimedia y en la pantalla de información del conductor se han hecho aún más claras, de modo que toda la información importante se puede ver en una fracción de segundo. Y el recién llegado tiene otro truco bajo la manga. Por primera vez, los teléfonos inteligentes compatibles con Apple CarPlay y Android Auto se conectarán a los sistemas multimedia del vehículo y también se recargarán, ambos de forma inalámbrica.

Pero no toda la tecnología se destina al confort y el entretenimiento de los pasajeros, sino que el Corsa 2024 también dispone de multitud de sistemas de ayuda a la conducción, con una oferta que barca desde la nueva cámara panorámica de visión trasera de alta resolución hasta el control de crucero adaptativo y el limitador de velocidad, el protector de flanco, la alerta de colisión frontal con frenado automático de emergencia y la detección de peatones.