La DGT te puede multar con hasta 500 euros si no llevas esta documentación en el coche

Según la Ley de Tráfico y Seguridad VialLey de Tráfico y Seguridad Vial, a la hora de sentarte frente al volante de un vehículo y conducir debes llevar obligatoriamente una serie de documentos que te acrediten como conductor y que demuestren que el vehículo mantiene las condiciones de seguridad necesarias para evitar o minimizar el riesgo de sufrir un accidente de tráfico. A continuación, te detallamos cuáles son los papeles que debes llevar obligatoriamente en el coche si quieres evitar recibir una multa de hasta 500 euroslos papeles que debes llevar obligatoriamente en el coche.

La Dirección General de Tráfico (DGT) lanzó en 2020 la aplicación móvil MiDGTaplicación móvil MiDGT para adaptarse a los nuevos tiempos y facilitar la elaboración de algunos trámites de tráfico. Gracias a la app MiDGT puedes llevar en el móvil el carnet de conducir, la tarjeta de la ITV y el permiso de circulación con la misma validez que la documentación física. Sin embargo, la DGT recomienda llevar los papeles dentro del coche para evitar sustos si te falla el móvil, no puedes acceder a la app o te quedas sin batería.

La app MiDGT tiene muchas funcionalidades, además de permitirte llevar la documentación obligatoria en el móvil. Estas son algunas de las más destacadas:

Según el reglamento, para poder conducir es obligatorio contar con un seguro. Antes era obligatorio llevar en el coche la póliza del seguro y el recibo del último pago en vigor. Sin embargo, desde 2008 ya no es necesario llevar este documento en el coche, puesto que gracias al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados, el agente de Tráfico puede comprobar vía telemática si el vehículo está asegurado o no.

Aún así, desde la DGT señalan que no está de más llevarlos en el coche por si se produce algún fallo técnico y el agente de tráfico no puede consultar la información in situ.

No llevar la documentación en regla está sancionado por la DGT. Así que si no quieres llevar los papeles originales del coche, puedes optar por llevar fotocopias compulsadas (sólo si viajas por España) o descargarte la app MiDGT en el móvil, pero jamás lleves simples fotocopias del original, porque no son válidas y recibirás una multa de tráfico.