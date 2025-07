El truco definitivo para limpiar las alfombrillas del coche y que parezcan nuevas

La limpieza del interior del cochelimpieza del interior del coche es un factor fundamental a la hora de disfrutar de una experiencia satisfactoria al volante. Y es que dentro del habitáculo del coche es donde pasamos la mayor parte del tiempo, por lo que debemos cuidarlo como se merece. Ten en cuenta que acceder a un vehículo con el interior limpio y con olor a nuevo transmite una sensación positiva tanto al conductor como a los pasajeros.

Las alfombrillas y moquetas son los elementos del coche que más suciedad acumulan, puesto que las pisamos todos los días con los zapatos sucios. Aunque no lo creas, su cuidado y limpieza es muy importante por cuestiones de seguridad, no sólo por higiene, ya que el buen estado y la correcta fijación de las alfombrillas son clave para tener los pies bien asentados y evitar que se depositen obstáculos entre los pies del conductor y los pedales. Así que, a continuación, te contamos un par de trucos para dejar las alfombrillas de tu coche como nuevas.

En primer lugar, debes saber que existen dos tipos de alfombrillas en el mercado: de tela o de goma. Sin embargo, antes de ponerte a limpiar en profundidad las alfombrillas, hay tres pasos que debes seguir:

Si las alfombrillas de tu coche son de goma, debes saber que son más fáciles de limpiar. Para dejarlas como nuevas bastará con aplicarles con la ayuda de un cepillo de cerdas gruesas una mezcla compuesta por jabón (puedes usar detergente para vajillas), unas gotas de vinagre y agua. Frota bien todas las partes de la alfombrilla con el producto y el cepillo hasta eliminar toda la suciedad. A continuación, procede a aclarar las alfombrillas con abundante agua. Lo más recomendable es hacerlo con una manguera a presiónmanguera a presión. Para acabar, déjalas secar al aire libre, pero evita que reciban la luz directa del sol.

Las alfombrillas de tela son un poco más costosas de limpiar. Para dejarlas impolutas, en primer lugar, debes aspirarlas para retirar toda la suciedad incrustada. Te aconsejamos utilizar los aspiradores de las estaciones de servicio, ya que son más potentes que los domésticos. Si con el aspirador no has conseguido retirar toda la suciedad, puedes optar por utilizar un robot a vapor.

Acto seguido, debes preparar una mezcla con agua y jabón y aplicarla sobre las alfombrillas con la ayuda de un trapo. Si te encuentras con algunas manchas resistentes, puedes usar un cepillo para eliminarlas. Eso sí, asegúrate siempre de que el cepillo sea de cerdas suaves para evitar causar daños en el material de las alfombrillas. Por último, como en el caso de las alfombrillas de goma, debes dejarlas secar pero sin exponerlas directamente a la luz solar.

Si alguna vez te has preguntado si puedes meter las alfombrillas en la lavadora, la respuesta es no. No es nada aconsejable meter las alfombrillas de goma o tela en la lavadora, puesto que podrían estropearse y comprometer la seguridad del vehículo al queda inutilizables para su función.

Las únicas alfombrillas que sí que podrías meter en la lavadora son las textiles que no tengan detalles en color, ribetes o logotipos delicados, puesto que podrían quedar dañados con el agua caliente. Antes de aventurarte a lavar las alfombrillas en la lavadora, lee detenidamente la etiqueta, sigue las instrucciones del fabricante, selecciona el ciclo más corto, el programa de menor temperatura, y utiliza muy poco detergente.