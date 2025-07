España regala sus inventos en movilidad por no patentarlos

De nada sirve tener una gran idea que revolucione un sector en pleno crecimiento como es el de la movilidadmovilidad, si después no sabes protegerla ante la competencia. Y eso es exactamente lo que le está pasando a Europa y, más concretamente, a España, donde sobran inventos y faltan patentes.

De hecho, Europa es líder en inversión en I+D en el sector del automóvil con 62,6 miles de millones de euros frente a Estados Unidos (27,6), Japón (33,2) o China (18). Un esfuerzo económico y laboral que se desvanece por su ineficaz política de propiedad industrial a través de patentes. Así se refleja en el informe “Mapa Tecnológico de la Movilidad 2023: la carrera global por la soberanía tecnológica y la propiedad industrial”, elaborado por Madrid IPR HelpDesk, un proyecto de Fundación Pons Fundación Ponscon el apoyo de la Comunidad de Madrid, que ha contado con la colaboración de expertos de las consultoras Pons Mobility y Pons IP.

Este sinsentido se debe, según el informe, al desconocimiento de los beneficios asociados a la protección por patente, al uso de medidas alternativas como el secreto industrial, y a que la propiedad industrial no es una prioridad a corto plazo para empresas con falta de recursos pero con grandes ideas, como son muchas ahora mismo en nuestro país.

Nuestro país ocupa una posición privilegiada en el panorama innovador del sector, pero está en clara desventaja frente a mercados como el chino, el japonés o el estadounidense en la generación de patentes. En el año 2021 España registró 177 solicitudes de patentes frente a las 126.000 que se produjeron a nivel global, lo que supone un 0,14% del volumen total. Estados Unidos propuso 5.840 solicitudes de protección (4,63%) frente a Japón, con 9.487 (7,52%), y China, que lidera el ranking con 87.047 patentes registradas alcanzando el 68,97% del total.

Estas cifras reflejan que, a pesar de ser un país altamente innovador, las empresas implicadas en este impulso hacia las nuevas tendencias del sector no hacen uso del sistema de patentes como herramienta de protección. Un hecho que tira al traste todo el esfuerzo realizado durante el desarrollo de la idea.

Pero hay países que todavía desprotegen todavía más que España sus invenciones en el sector automovilístico. Por debajo de nuestro país se encuentran: Portugal, con 13 solicitudes de patentes, lo que supone un 0,01%; y Grecia, con 10 (0.01%). Inmediatamente por encima, Italia, con 306 solicitudes (0,24%), Reino Unido, con 408 (0,32%). Más alejados de España están Francia, con 1.750 (1,39%) y Alemania, con 8.654 (6,86%).

Las 10 primeras empresas en el ranking de patentes a nivel mundial, concentraron el 6,5% del total de las innovaciones en el sector automovilístico en el año 2021: Honda Motor Co. Ltd., Toyota Jidosha KK, Robert Bosch GmbH, BMW AG, Toyota Motor, Great Wall Motor Co. Ltd., Zhejiang Geely Holding Group, Hyundai Motor Co., PSA Automobiles, y Ford Global Technologies.

El foco de estas compañías se centra ahora en desarrollar tecnologías contra el cambio climático, siendo para este fin la mitad del volumen total de las innovaciones publicadas a través de documentos de patente en los últimos tres años. Esto denota el interés exponencial que despierta este subsector, que geoestratégicamente presenta el mismo perfil que el panorama global con China, Japón y Estados Unidos a la cabeza, y donde España representa, de nuevo, apenas el 0,6%.

Isabel Marco, responsable de Proyectos de Innovación en Pons IP y colaboradora del informe, señala que “sorprende cómo en España, un país altamente innovador, las empresas implicadas en este impulso hacia las nuevas tendencias del sector no hacen uso del sistema de patentes como herramienta de protección”.

Cambiar la tendencia de Europa y España en el marco de las patentes es labor conjunta de gobiernos a través de incentivos, así como de una mayor educación y formación en la protección de los activos intangibles. Al respecto, Ana Gómez Arche, CEO de Pons Mobility, dijo que “el avance tecnológico en materia de movilidad no se puede ver frenado por la regulación, es más, esta debe buscar soluciones innovadoras en la norma que permita a las administraciones europeas y nacionales avanzar eliminando barreras administrativas y burocráticas que frenan el avance de la innovación, analizando en profundidad el impacto en la sociedad, como los Sandbox regulatorios que se están empezando a implementar a nivel nacional con referencias como el de IA o el Fintech”.

Luis Ignacio Vicente, consejero Estratégico de Pons IP, dijo por su parte que “se abre ante nosotros un cambio de paradigma en el que los proyectos de innovación, impulsados por la I+D+i, tienen una enorme oportunidad y la gran responsabilidad de liderar ese cambio urgente como paíshacia una movilidad más sostenible. Supone, además, una oportunidad estratégica como país desde el punto de vista de soberanía tecnológica y de cambio de modelo productivo. La creación de una industria de la movilidad es una gran oportunidad que España no debe desaprovechar y la propiedad industrial es un indicador clave de cómo estamos y dónde deberíamos estar”.